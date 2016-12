Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suomenhevonen otti varaslähdön Suomi 100 -juhlavuoteen: sotaveteraanit ilahtuivat vierailusta Suomen satavuotisjuhlan myötä juhlitaan myös suomenhevosta. Kummihevoskampanjalle saatiin lähtömerkki itsenäisyyspäiväksi, kun suomenhevosori Kiripassi vieraili Kaunialan sairaalassa, joka tunnettiin ennen nimenomaan sotavammasairaalana. Näkkileipä teki kauppansa kiltille orihevoselle. Ensimmäisenä hevosta saapui tervehtimään 96-vuotias Bruuno Averla, joka on kotoisin Kannaksen Kivennavalta. Sotaan lähdettyään hänen tehtäväkseen tuli toimia niin Mannerheimin kuin muidenkin kenraalien hevostenhoitajana Hämeenlinnassa. — Mannerheimin tapasin vain kahdesti. Kerran hän kävi ratsastamassa Hämeenlinnassa, ja toisen kerran tapasin hänet Karhumäellä jatkosodan aikana. Hän vaikutti jämptiltä mieheltä, ja komeita hevosia hänellä ainakin oli, Averla muistelee. Hevosenhoitajilla oli kova kuri, eikä kenraalien hevosilla saanut ratsastaa. — Tärkein tehtävä oli hoitaa ratsuhevosten jalkoja. Sodan jälkeen Averla päätyi Helsinkiin, ja hevoset eivät enää kuuluneet miehen arkeen. — Kerran kävin Käpylässä raveissa ja voitin yhdeksän markkaa totossa, virkeä Averla nauraa. Averlan ohella Kiripassin seurassa viihtyi Koiviston Keskisaaresta syntyisin oleva Joel Vesalainen. Hän oli töissä tsupparina Viipurissa, mistä hän lähti 17-vuotiaana vapaaehtoisena sotaan. — Sen jälkeen en enää Koivistolle palannut. Sodassa kului koko nuoruus, viisi ja puoli vuotta. Olin mukana kaukopartiossa ja kävin sekä talvi-, jatko- että Lapin sodat, viisi kertaa haavoittunut Vesalainen muistelee. Kotiin Koivistolle jäivät myös hevoset, joista rakkaimman nimi oli Pöllö. — Hevoset olivat parhaita ja uskollisia ystäviä. Pöllö oli niistä se ihmisläheisin. Vaikka hevosen kanssa työskentelystä oli jo kulunut yli 70 vuotta, Vesalaisen otteet Kiripassia tavatessa olivat varmat ja luottavaiset. Joulun alla 75 vuotta täyttävän veteraanin itsenäisyyspäivään kuuluu tänä vuonna se kaikkein suurin kunnianosoitus: hänet on kutsuttu Linnan juhliin. Kiripassi palaa Kaunialaan keväämmällä, mutta paremmalla varustuksella. Tuolloin luvassa on nimittäin kärryajelutusta. Kiripassi on kokenut ajohevonen. Se on vastannut niin hääkyydeistä kuin ajotehtävistä Helsingin Senaatintorillakin. Suomen täyttäessä ensi vuonna 100 vuotta laittaa suomenhevonen vielä paremmaksi. Suomenhevosen kantakirja on nimittäin perustettu jo 1907. Sen kunniaksi kummihevosia nähdään tervehtimässä niin nuoria kuin vanhoja kouluissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja vaikkapa työyhteisöissä. Lue koko uutinen:

