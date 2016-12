Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yle: Anjalan kartanolle löytyi ostajaehdokas Anjalan kartanosta on jätetty määräaikaan mennessä useita ostotarjouksia, kertoo Yle. Kartanoa myy valtion omistama Senaatti-kiinteistöt. Parhaan tarjouksen hintahaarukka on myyntipäällikkö Kari Kervisen mukaan 400 000 ja 500 000 euron välillä. Senaatti-kiinteistöt aloittaa kauppaneuvottelut korkeimman tarjouksen tehneen kanssa. Ostajatahon hallituksella on tammikuussa kokous, jossa mahdollinen neuvottelutulos voidaan aikaisintaan hyväksyä. Anjalan kartanon kauppaan kuuluu kuusi rakennusta. Kartanon lisäksi samassa paketissa myydään kivirakenteinen ja puurakenteinen viljamakasiini, Tammela-niminen sivurakennus, rantavaja ja erillinen wc-rakennus. Myytävä maa-ala on yhteensä 26,4 hehtaarin suuruinen, ja se sisältää piha-alueiden lisäksi peltoa ja metsää. Kartano siirtyi Museovirastolta Senaatti-kiinteistön omistukseen vuoden 2014 alkupuolella. Kartanomuseon Museovirasto lakkautti vuonna 2010. Lue koko uutinen:

