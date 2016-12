Uutinen

Kouvolan Sanomat: Akseli Gallen-Kallela ja Dave Lindholm — muun muassa heistä Suomi saa olla ylpeä Suomi täyttää tiistaina 99 vuotta. Sen kunniaksi kouvolalaiset tai täältä lähtöisin olevat taidealojen ihmiset valitsivat Suomen itsenäisyyden ajalta teoksen, joka on tehnyt heihin suuren vaikutuksen. Muusikko Tuure Kilpeläinen nostaa esiin Dave Lindholmin kappaleen Pieni ja hento ote. — Se on laulu, jossa maailma ikään kuin pysähtyy. Biisi menee yksityiselle tasolle. Sen kanssa on yksin. Se on sopivan pieni ja jättiläismäinen. Hän muistaa kuulleensa kappaleen ensimmäisen kerran lapsena radiosta auton takapenkillä kesäyönä. Poikilo-museoiden johtaja Elina Bonelius puolestaan ihailee Akseli Gallen-Kallelan (1865—1931) lahjakkuutta niin kuvataiteen kuin arkkitehtuurin saralla. — Tuohon aikaan taiteilijat loivat suomalaista identiteettiä sekä uskoa itseen ja suomenkieliseen suomalaisuuteen. Gallen-Kallela vaikutti suuresti suomalaisuuden kehittymiseen. Hän muutti nimensäkin ideologiansa mukaisesti Axel Gallénista Akseli Gallen-Kallelaksi. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/06/Akseli%20Gallen-Kallela%20ja%20Dave%20Lindholm%20%E2%80%94%20muun%20muassa%20heist%C3%A4%20Suomi%20saa%20olla%20ylpe%C3%A4/2016221590371/4