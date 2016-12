Uutinen

Kouvolan Sanomat: Cheerleadingin suosio on kasvussa Cheerleading on vauhdikas ja näyttävä kilpaurheilulaji, jonka harrastajamäärät kasvavat jatkuvasti Suomessa, kertoo kouvolalaisen kilpacheerleadingseuran puheenjohtaja Annika Sarjus. Kouvolalaiset Tytti Toimela, 10, ja Emilia Kallioinen, 10, ovat innokkaita kilpacheerledereita. Toimela on harrastanut cheerleadingiä jo viisi vuotta. Hän aloitti harrastuksen siskonsa innoittamana. Kalliolalla on kaksi harrastusvuotta takanaan. — Serkkuni harrastaa cheerleadingiä. Lähdin katsomaan hänen joukkueensa esitystä ja se oli siinä. Tahdoin mukaan välittömästi, Kallioinen sanoo. Nuorukaiset kehuvat erityisesti cheerleadingin monipuolisuutta. — Laji kehittää erityisesti akrobatiaa, tasapainoa, notkeutta, lihaskuntoa ja rytmitajua, Kallioinen luettelee. — Joukkueesta saa myös paljon ystäviä, sillä joukkuekaveriin on luotettava täysin stunteissa eli nostoissa, jotta kaikki onnistuu, Toimela jatkaa. Tyttöjen edustama Mirage-joukkue koostuu 9—13-vuotiaista. Joukkue kilpailee muutaman kerran vuodessa ja esiintyy mahdollisuuksien mukaan. Puolentoista minuutin kilpailuohjelman harjoittelu pitää aloittaa jo hyvissä ajoin, sillä kilpailuissa jokaisen yksityiskohdan pitää onnistua. Kun joukkueessa on 25 jäsentä, saa yhtenäisiä alastuloja ja nostoja harjoitella paljon. — Meillä on kolme kertaa viikossa harjoitukset ja yleensä harjoittelemme kilpailuohjelmaa tai hiomme omia taitojamme, Toimela sanoo. Mirage-joukkue on tänä vuonna kilpaillut keskitasominit -sarjassa, voittaen molemmat kilpailunsa, joten joukkue lähtee ensi vuonna kilpailemaan edistyneet-tasolle, joka on korkein taso minien kilpasarjoissa. Tällä hetkellä nuoret treenaavat ensi kesän kilpailuja varten. — Seuraavat kilpailut ovat Summer Cheer Cup, Power Parkissa kesäkuussa, Sarjus kertoo. Toimelaa tulevat kovemman tason kilpailut eivät jännitä. — Haluaisin oppia vielä lisää akrobatiaa ennen kilpailuja, Toimela sanoo. Toimelan ja Kallioinen mielestä Kouvolassa on hyvät mahdollisuudet kilpacheerleadingiin. Tytöt toivovat saavansa olla lajin parissa mahdollisimman pitkään. — Tulevaisuudessa haluan valmentaa cheerleadereita, mutta ensin haluan kilpailla paljon itse, Toimela sanoo. Myös Kallioinen haluaa saada lisää kisoja alle. — Haluan kilpailla mahdollisimman pitkään ja oppia paljon uutta. Vaikka Black Diamond Cheerleaders keskittyy kilpacheerleadingiin, voi lajia harrastaa myös ilman kilpailemista. — Seurastamme löytyy harrastejoukkueita, joilla treenikertoja on vähemmän ja uusia asioita opetellaan rauhallisempaan tahtiin, sanoo Sarjus. Vuoden vaihteessa seura perustaa uuden harrasteryhmän yläasteikäisille. — Perustamme C-juniorijoukkueen, koska harrastajamäärien kasvaessa on tarvetta uudella joukkueelle tällä ikätasolla. Uuteen aloittelijajoukkueeseen on helppo tulla mukaan, kun treenaus aloitetaan alusta ja kaikki ovat uusia, eikä aiempaa kokemusta vaadita. Seuran jäsenmäärä on tuplaantunut kolmessa vuodessa. Uuden harrasteryhmän myötä seuraan kuuluu kolme harrastejoukkuetta ja viisi kilpailevaa joukkuetta. Sarjus toteaa, että poikia tarvittaisiin lisää lajin pariin. — Cheerleading on tyttövaltainen laji, mutta poikiakin tarvitaan. Pojilla on enemmän voimaa kuin tytöillä, joten esimerkiksi heittoihin tulee heti enemmän korkeutta, kun poikia on mukana joukkueessa, Sarjus toteaa. Lue koko uutinen:

