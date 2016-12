Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ensin yllätys, sitten hämmästys, lopulta odotus Kutsukirje presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kolahti kouvolalaisten Juhani ja Pirjo Seppälän postilaatikkoon kolmisen viikkoa sitten. — Kun kirjekuoressa luki, että se on tasavallan presidentiltä, niin tiesin, mistä on kyse. Siinä vaimon kanssa hämmästeltiin, onko oikeasti näin, Juhani Seppälä muistelee. Tyylipisteet hän antaa presidentin kanslialle siitä, että kutsu oli nimellä osoitettu sekä hänelle että hänen puolisolleen — ei pelkälle avecille. — Se tuntui meistä molemmista todella hyvältä. Ensimmäinen tehtävä oli varata hotelli Helsingistä. Sitten alkoi asujen etsintä. — Miehillä pukeutuminen on aika selkeää. Pitää myöntää, että vaimon puolesta hieman jännitti, mutta hänellä taisi olla aika selkeä ajatus, minkä tyylistä hän haluaa. Ensimmäisen viikon aikana puku löytyikin: Herralle klassinen frakki, rouvalle iltapuku. Itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla puseroon hiipi jo malttamaton odotus: kunhan tiistaiaamu jo koittaisi... Odotuksia eivät laske vinkit, joita Seppälä kysyi vuoden 2014 ensihoitajana palkitulta, myös Linnan juhliin aikanaan kutsutulta Simo Ekmanilta. — Hänen merkittävin viestinsä oli, että kyseessä on oikeasti aivan huipputilaisuus. Että sitä ei voi tajuta ennen kuin sen kokee itse. Lue koko uutinen:

