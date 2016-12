Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kolme kenraaliylennystä Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2016 ylentänyt kontra-amiraali Veijo Taipaluksen vara-amiraaliksi, prikaatikenraali Petri Hulkon kenraalimajuriksi ja eversti Pasi Välimäen prikaatikenraaliksi. Vara-amiraali Veijo Taipalus on toiminut Merivoimien komentajana 1.1.2016 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Suomenlinnan rannikkorykmentin opetusupseerina, puolustusministeriön osastoesiupseerina, Pääesikunnan sotilasasiamiehenä, Kotkan rannikkoalueen komentajana, Saaristomeren meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä, Merisotakoulun johtajana, Merivoimien esikunnan esikuntapäällikkönä ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina. Hänet ylennettiin kontra-amiraaliksi vuonna 2014. Kenraalimajuri Petri Hulkko on palvellut Maavoimien operaatiopäällikkönä loppuvuodesta 2012 alkaen, ja hän ottaa vastaan Maavoimien esikuntapäällikön tehtävät 1.1.2017. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Pääesikunnassa osastoesiupseerina, Itäisen maanpuolustusalueen esikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä, Utin jääkärirykmentin komentajana, puolustusministerin sotilasneuvonantajana sekä Maavoimien suunnittelupäällikkönä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2012. Prikaatikenraali Pasi Välimäki on palvellut heinäkuusta 2016 lähtien erityistehtävässä Pääesikunnassa,ja hän ottaa vastaan Karjalan prikaatin komentajan tehtävät 1.1.2017. Aiemmin hän on palvellut muun muassa oppilasupseerina National War Collegessa Yhdysvalloissa, Pääesikunnassa suunnitteluosaston strategisen suunnittelun sektorin johtajana, sektorin johtajana Pääesikunnan operatiivisella osastolla sekä pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2013. Lue koko uutinen:

