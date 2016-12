Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymin Huvila täyttyi sotaveteraaneista — tämä lounas lunastettiin yli 70 vuotta takaperin Sotaveteraanien joukossa nuorta kaartia edustava kouvolalainen Pentti Vilko asetettiin valinnan eteen jatkosodan kynnyksellä. — Kesäaikana meitä koulupoikia laitettiin joko tukinuittoon tai lähetiksi. Minä valitsin lähetin tehtävät. Isä oli kantaupseerina, mutta ei laskenut minua omaan porukkansa. Vilko on yksi niistä noin 60 sotaveteraanista, jotka nauttivat Kymin Huvilan tarjoaman itsenäisyyspäivän lounaan. — Osallistun myös kaikkiin veteraaneille tarkoitettuihin kuntoutuksiin. Ne, kuten tämä itsenäisyyspäivän lounaskin, ovat elämisen ehtoja. Jos jää kotiin, niin siinä ei kauaa tarvitse sängyn pohjalla olla. Miehen asuminen omakotitalossa yksin onnistuu, kun sen mahdollistava apu on kunnossa. — Kotihoitopalvelut tarjoavat apua niin kauan kuin eläin. Ruoka tuodaan kotiin ja sairaanhoitaja käy kerran päivässä varmistamassa että ruoka on syöty ja lääkkeet on otettu. Olen tyytyväinen. Itsenäisyyspäivän lounaan kunniavieraiden iäkkäin osallistuja oli tänä vuonna 98-vuotias Matti Jantunen. Hän pohti isänmaan tilaa sekä hyvien että huonojen seikkojen valossa. — Ahneus on kaikkien pahin asia Suomessa tällä hetkellä. Hallituksen tulisi olla esimerkkinä kansalaisille. Vuoden hänen omaa ikäänsä vanhemman maan mahdollisuudet vaikuttaa itse omaan kohtaloonsa ovat Jantunen mukaan kaiken perusta. — Onneksi meillä on kuitenkin tämä itsenäisyys. Kymin Huvila tarjosi jo toisen kerran sotaveteraaneille itsenäisyyspäivän lounaan kunnianosoituksena heidän työtään kohtaan. Lue koko uutinen:

