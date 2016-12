Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kysyimme: Mikä Suomessa on säilyttämisen arvoista? Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Itsenäisyyspäivän ja tulevan juhlavuoden kunniaksi Kouvolan Sanomat kiersi eri puolilla Kouvolaa kysymässä, minkä asian suomalaiset haluaisivat säilyvän myös tulevaisuudessa. Tässä poimintoja vastauksista. Erkki Puhakka, Kouvola: — Hyvinvointiyhteiskunnan malli on aika hyvä. Muualla maailmassa sitä kehutaan kovasti. Annika Päivärinta, Kouvola: — Hyvät terveyspalvelut. Mielestäni ne toimivat edelleen, ja niissä työskentelee taitavia ihmisiä. Sami Salste, Kouvola: — Sananvapaus saisi ainakin säilyä. Simo Turkia, Kouvola: — Hyvinvointivaltio, työpaikat ja se, että pidetään huolta myös vanhuksista ja huono-osaisista. Annamari Hautalahti, Inkeroinen: — Lähes ilmainen koulutus ja kouluruoka. Se on hyvä, että oman alansa saa valita rauhassa. Laura Hurme, Kouvola: — Opiskeluvapaus ja kaikkien tasapuolinen mahdollisuus kouluttautua. Julia Braga, Rio de Janeiro/Kouvola: — Hiljaisuus. Arvostan sitä paljon. Odotan jo sitä shokkia, joka kotiin Rioon palatessa tulee. Risto Piipari, Kotka: — Haluaisin säilyttää Suomen sellaisena rauhallisena maana kuin se on ollutkin. Tämä on edelleen aika lintukoto. Lue koko uutinen:

