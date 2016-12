Uutinen

Kouvolan Sanomat: Presidentti Niinistö: Voimapolitiikan paluu on tosiasia Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toi esille huolensa voimapolitiikan muutoksista. Niinistön mukaan tämä muutos on tosiasia. – Se aiheuttaa aina sellaista vääntöä, mikä nostaa jännitteitä niiden välillä, jotka haluavat isompaa ääntä pitää. Pienille maille tämä ei koskaan tiedä hyvää. Itsenäisyyspäivän vastaanoton teema tänä vuonna on Suomen vahvuudet. Presidentti Niinistö perusteli niitä lyhyesti: – Koska niitä on. Myös siksi, että emme aina sitä muista. Niinistö huomauttaa, ettei tarkoita, että suomalaisten pitäisi ylvästellä. – Tervettä itsekunnioitusta voi olla, koska meillä niitä vahvuuksia on. Niinistö sanoo esimerkkinä kiinnittäneensä huomiota sellaisiin suomalaisiin, jotka ovat täyttäneet tehtävänsä. Tällaiset suomalaiset ovat Suomen vahvuus, presidentti sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/06/Presidentti%20Niinist%C3%B6%3A%20Voimapolitiikan%20paluu%20on%20tosiasia/2016521612972/4