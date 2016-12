Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan kartano on menossa yksityishenkilölle Yksityishenkilö ja Senaatti-kiinteistöt alkavat hieroa kauppaa Anjalan kartanosta. Myyntipäällikkö Kari Kervinen ei paljasta, tuleeko kartano yksityisasunnoksi vai yrityskäyttöön. Samoin Kervinen on vaitonainen ostajaehdokkaasta. — Hän on käsittääkseni Suomen kansalainen ja Suomessa syntynyt. Tarjouksia kartanosta tuli useita. Parhaimmat tarjoukset asettuivat myyjän toivomaan hintahaarukkaan eli 400 000-500 000 euroon. Seuraavaksi ostajan kanssa ryhdytään neuvottelemaan hinnan lisäksi kaupan ehdoista. Museokohteeseen sisältyy muun muassa rakennuksen ja miljöön suojeluun liittyviä ehtoja. Kervinen on tyytyväinen, että kartanon myynti etenee. Kartanokokonaisuus on herättänyt paljon mielenkiintoa. Todennäköisimpien ostajaehdokkaiden alhainen tarjoustaso sen sijaan yllätti Kervisen. Muun muassa Anjalassa toimiva Regina-säätiö jätti oman tarjouksensa, mutta se ei riittänyt jatkoneuvotteluihin saakka. Regina-säätiön tarjouksesta kertoi ensimmäisenä Yle. Kauppa etenee neuvotteluista Senaatti-kiinteistöjen hallitukseen hyväksyttäväksi. Kervinen arvioi, että kauppakirjan allekirjoitukseen päästään aikaisintaan helmi—maaliskuussa. Kartanossa tehtiin kuntoarvio ennen myyntiin asettamista. Kunnoltaan kartanon päärakennus on luokiteltu tyydyttäväksi. Kervisen mukaan ostaja tietää rakennusten kunnon. Hän arvioi, että ostajalla on edessään investointeja. Kartanon lisäksi samassa kaupassa myydään viljamakasiini, Tammela-niminen sivurakennus, rantavaja ja erillinen wc-rakennus. Myytävä maa-ala on runsaat 26 hehtaaria. Se sisältää piha-alueiden lisäksi peltoa ja metsää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/07/Anjalan%20kartano%20on%20menossa%20yksityishenkil%C3%B6lle/2016221618184/4