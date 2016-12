Uutinen

Kouvolan Sanomat: Heta Kananen taivaltaa aistit avoinna metsässä ja suosittelee sitä muillekin Jos taiteilija Heta Kanaselta pyytää luontoretkivinkkiä, se kuuluu näin: — Metsään, metsään vain! Se on kokonaisvaltaista olemista. Metsässä kaikki aistit ovat auki. Siellä voi nähdä, kuulla, haistaa ja koskettaa. Asun Kotkassa meren rannalla, mutta kesäkotimme on keskellä metsää Keski-Suomessa. Kanasen näyttely Valon hetki avautuu keskiviikkona Kouvolan taidemuseon Kouta-galleriassa. Kananen kertoo halunneensa tallentaa kuviin vuodenaikojen ja vuorokauden vaihtelut. — On valoa ja varjoa, mutta ennen kaikkea valoa. Grafiikan lisäksi mukana on pala metsän valoa valoteoksen muodossa. Aiheet tulevat omista kokemuksistani luonnossa. Pääosassa ovat valon muuttumisen lisäksi eläimet. Näyttely Valon hetki on esillä Kouta-galleriassa 8.1.2017 saakka. Lue lisää lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/07/Heta%20Kananen%20taivaltaa%20aistit%20avoinna%20mets%C3%A4ss%C3%A4%20ja%20suosittelee%20sit%C3%A4%20muillekin/2016221604720/4