Kouvolan Sanomat: Kolumni: Vihellys koiraväelle Yhtäkkiä suuri koira puri minua ranteesta. Eläin ylsi helposti oikeaan käteeni, joka piti kiinni polkupyörän ohjaustangosta. Lokakuun lopussa sattunut tilanne oli ohi yhtä nopeasti kuin se oli alkanutkin. Koira ei yrittänyt repiä tai riuhtoa. Se puraisi ja päästi irti. Minä selvisin pienillä mustelmilla ja revenneellä kuoritakilla. Kahta koiraa ulkoiluttanut ihminen säikähti suunnilleen yhtä paljon kuin minäkin. Hän pyyteli valtavasti anteeksi ja tarjoutui korvaamaan hajonneen vaatteeni. Tapauksen jälkihoito sujui hyvin. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli 800 000 koiraa. Ulkoillessa niitä tulee vastaan aina. Suurin osa koiranulkoiluttajista ottaa muut kulkijat huomioon, mutta kaikki eivät keskity eläimeensä. On ällistyttävää, että ihminen voi kulkea kadulla laput silmillä kesytetyn suurpedon kanssa, ja höpistä vaikka puhelimeen. Toki usein hihnassa on vain pienpeto. Puremistapauksissa vika on yksiselitteisesti koiranomistajan. Ulkoiluttajan pitää huolehtia koirastaan niin, ettei puremista tapahdu. Silti tunsin vastuuta siitä, että tulin purruksi. Ohitin koiran ja sen ulkoiluttajan takaa päin räntäsateessa, ja molemmat säikähtivät. Koira reagoi puremalla. Koiranulkoiluttajan pitäisi keskittyä ja olla aina täydellisen tietoinen kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu. Onko se liikaa vaadittu? Tapauksesta asti olen lähestynyt koiraväkeä antamalla äänimerkin. Jalan liikkuessani kokeilin äänekästä yskähdystä, mutta se ei saanut päitä kääntymään. Sen jälkeen olen huudahtanut tervehdyksen tai viheltänyt terävästi. Lehmänkelloa en vielä ole kokeillut. Jos koiranomistajan pää ei heti käänny, jatkan äänimerkkejä niin kauan, että katseemme kohtaavat. Menetelmä toimii. Viimeisen kuukauden aikana yksikään koira ei ole purrut. Ihmiskoe siis jatkuu. Innostuin äänimerkistä niin, että pyörällä liikkuessani ryhdyn varoittamaan kaikkia kulkijoita. Pirikello pärähtää jokaiselle, joka ei näytä minua havainneen. Tämän toisen ihmiskokeen tuloksista lupaan raportoida myöhemmin. Odotan kansalaispalautetta. Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän uutistoimiston esimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/07/Kolumni%3A%20Vihellys%20koirav%C3%A4elle/2016521623084/4