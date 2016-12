Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Ratsastajien Sanni Sorvo menestyy ratsastuksessa haasteista huolimatta Kouvolan Ratsastajia edustava Sanni Sorvo on jo kahdesti voittanut oman luokkansa Special Olympics (SO) -mestaruuden. Kilpailut on kahtena viime vuonna järjestetty Harjun oppimiskeskuksessa. — Olen 28-vuotias ja olen ratsastanut ihan pienestä asti. Kotona oli ratsastustalli ja ensimmäisen kerran minut nostettiin lampaan selkään seitsemän kuukauden ikäisenä, Sorvo muistelee naurahtaen. Sorvolla on harvinainen oireyhtymä, joka diagnosoitiin vasta hänen ollessaan 13-vuotias. Ratsastus on siis aina ollut rakas harrastus, mutta vasta kolmisen vuotta sitten hän sai luokituksen, joka oikeutti hänet osallistumaan Special Olympics -luokkiin. — Minulla on lisäksi pieni näkövamma, ja SO-luokissa minulla on lukija, joka kertoo minulle kentän laidalta mitä radassa seuraavaksi tapahtuu. Lukija ei saa neuvoa miten ratsastetaan, Sorvo painottaa. Viime toukokuussa Sanni Sorvo kävi edustamassa Suomea Tanskassa Special Olympics Festivaaleilla. Mukana oli kuuden ratsastajan lisäksi myös runsaasti muita suomalaisurheilijoita, kuten salibandyjoukkue. — Olin ihan onnessani kun sain kirjeen, jossa sanottiin, että pääsen Tanskaan kisoihin. Siellä sain tosin ratsukseni vuonohevosen, se oli mielenkiintoista, pitkänhuiskea Sorvo naureskelee. Hän haluaisi mieluusti päästä uudelleenkin kilpailemaan ulkomaille, mutta myös Suomessa voitaisiin järjestää enemmän kilpailuja SO-ratsastajille. Lue lisää päivän lehdestä ja Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

