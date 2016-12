Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kummisuhde ei pääty, vaikka sopimus loppuu Kouvolalainen Tuulikki Kuuranne ryhtyi Sydänmaanlakan perheen kummiksi vuosi sitten. Kummisuhde on vuoden mittaan syventynyt ystävyydeksi. — Tuulikki on enemmän kuin perhekummi, koska omat läheiseni asuvat niin kaukana. En usko, että suhde päättyy joulukuussa, kun sopimus päättyy, Heli Sydänmaanlakka sanoo. Tuulikki Kuuranne on samaa mieltä. Kummiperheestä on tullut hänelle läheinen. Kolmen pienen lapsen äiti Heli Sydänmaanlakka kuvailee perhekummia lähellä asuvaksi varamummoksi ja ystäväksi. Lapset Meea, 5, Leo, 3,5 ja Joel, 1,5 ovat aloittaneet päiväkodissa ja äidillä on alkanut osa-aikatyö. Kun lapset ovat hoidossa, Heli Sydänmaanlakka ottaa aikaa työn lomassa myös itselleen. Kahden vuoden takainen uupumus alkaa kääntyä voiton puolelle. — Perhekummilta olen saanut tässä asiassa valtavasti tukea. Tuulikki Kuuranne kertoo olleensa perheen kanssa kanssakäymisissä vuoden aikana liki 30 kertaa. Käynteihin mahtuu paljon hauskoja kokemuksia. — Seurasin vanhimman lapsen balettiesitystä, olin lasten ja heidän isänsä kanssa elokuvissa sekä lasten ja äidin kanssa teatterissa. Juhlimme lasten syntymäpäivät. Olemme ulkoilleet tai olleet vain kotona puuhaamassa kaikenlaista. Omista ruuhkavuosistaan perhekummi muistaa, kuinka mukavaa olisi ollut, jos arkeen olisi saanut yhden ylimääräisen käsiparin. Nyt hän on tarjonnut sen itse kummiperheelle. — Heillä on kiva käydä, koska voin keskittyä pelkästään lapsiin ja antaa äidille aikaa asioiden hoitoon. Lue koko uutinen:

