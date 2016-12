Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelainen Markku Toimela osaa taltuttaa kotimaankaipuun — kynttilä ja lippu matkalaukussa Suomalaishenkinen ateria ja kynttilät. Sellaisen itsenäisyyspäivän kuusankoskelaisen Markku Toimela, 61, loihtii olipa hän missä päin maailmaa tahansa. Tarvittava Suomi-aiheinen varustus kuuluu miehen matkavarustukseen. — Ja nimenomaan Suomi-kynttilät. Siinä iskee kaihomieli ja koti-ikävä. Silloin haluan laittaa Suomen lippua pöytään ja laulaa maamme laulua. Lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan teknisenä neuvonantajana toimiva Toimela teki Bangladeshissa avustustyötä vuosina 1986—1992. Mongoliassa mies toimi vuosina 2004—2006. Näissä maissa vietettyjen Suomen itsenäisyyspäivien lisäksi Toimela on sytyttänyt usein sinivalkoiset juhlakynttilät Pohjois-Koreassa. — Esimerkiksi Pohjois-Korean äitienpäiväjuhlassa noin kolme viikkoa sitten syötiin aamupala Suomi-kynttilöiden valossa ja Suomen lippu pöydällä, marraskuun loppupuolella Suomeen palannut Toimela kertoo. Rakkaan kotimaan hyvät puolet nousevat kaukaa katsottuna arvoonsa. — Meillä on itsenäinen demokraattinen yhteiskunta. Sitä arvostan todella paljon. Kaikkein hienointa on, että voin ylpeänä esitellä omaa kotimaatani. Suomalaisuuden korostamisen taustalla on eri maissa ja kulttuureissa kertynyt perspektiivi. — Haen tietysti omaa identiteettiäni. Haluan olla Kouvolan Kuusankoskelta. Toimelan kyynelkanavat aukeavat myös maailmalla, kun suomalaisen musiikin puhuttelevimmat sävelet pääsevät valloilleen. — Toissa syksynä Pohjois-Korean sinfoniaorkesterin kolmas kappale oli Finlandia. Kyyneleet nousivat silmiin, kun ensimmäiset tahdit kuuluivat. Otsikkoa päivitetty kello 11:21. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/07/Kuusankoskelainen%20Markku%20Toimela%20osaa%20taltuttaa%20kotimaankaipuun%20%E2%80%94%20kynttil%C3%A4%20ja%20lippu%20matkalaukussa/2016221610949/4