Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lukijoiden mielestä Kouvolan kaunein katu on Manski — katso remonttivideo Kouvolan Sanomien lukijoiden mielestä Kouvolan kaunein katu on Manski. Tämän tuloksen saa laskemalla viimeviikkoiseen kyselyymme tulleet äänet verkkokommenteista ja Facebookista. Tulokseen ei kannata suhtautua liian vakavasti. Ääniä annettiin kaikkiaan 34 kadulle ja tielle, ja Manskin saalis oli 4 ääntä. Jaetulle toiselle sijalle tulivat Lehmustie, Salmentöyryntie, Varuskuntakatu, Sippolantie, Vanhamaantie ja Kustaa III tie. Kukin niistä sai kaksi ääntä. Jotkut eivät tyytyneet äänestämään katua tai tietä, vaan nimesivät kokonaisia kaupunginosia. Näitä ääniä ei otettu huomioon. On täysin mahdollista, että kaikki parhaillaan remontissa olevan Manskin äänestäjät eivät olleet tosissaan. "Missä muualla on nähtävissä tällä hetkellä Kouvolan kaunein katumaisema?" kysyy eräs. Toinen toteaa Manskin telttoineen olevan yliveto. Muutenkin osa äänestäjistä lienee osallistunut huumorimielellä, koska yksittäisiä ääniä saivat muun muassa vuosikymmeniä kesken olleesta rakennusprojektistaan tunnettu Rumpukuja sekä keskustan Tavarakatu, jonka maisema koostuu kerrostalojen takapihoista ja lastauslaiturista. Alla video, jonka Kouvola Innovation julkaisi äskettäin Manskin remontista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/07/Lukijoiden%20mielest%C3%A4%20Kouvolan%20kaunein%20katu%20on%20Manski%20%E2%80%94%20katso%20remonttivideo/20161908/4