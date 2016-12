Uutinen

Kouvolan Sanomat: Perhekummeille on Kouvolassa käyttöä ja kysyntää Kouvolassa perhekummitoiminnassa näkyy vanhempien yksinäisyys ja lähimpien puuttuminen ympäriltä. Jonossa on toistakymmentä perhettä, jotka haluaisivat kummin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekummitoiminnan koordinaattorin Sanna Kydön mukaan monet vanhemmat kaipaavat aikuista, joka on kiinnostunut perheen arjesta ja hyvinvoinnista. — Monet vanhemmat ilahtuvat siitä, että kummi käy moikkaamassa, leikkii hetken lasten kanssa ja on oikeasti kiinnostunut, mitä perheelle kuuluu. Kummitoiminnan tavoite on parantaa koko perheen hyvinvointia. Kummi antaa ylimääräistä aikaa jokaiselle perheenjäsenelle heidän omien tarpeidensa mukaisesti. — Se voi olla ulkoilua, ruuanlaittoa, leikkimistä, juttelua, hetken lapsen perään katsomista tai yhdessä tekemistä. Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekummeiksi on lähtenyt aiempaa enemmän nuoria. Sanna Kydön mielestä suunta on hyvä, koska osa perheistä toivoo oman ikäistä kummia. Eniten perheet kuitenkin haluaisivat kummeiksi eläkeläisiä. — Eläkeläisten suuri kysyntä kertoo siitä, että omat isovanhemmat puuttuvat perheen tukiverkostosta. Perhekummeina on myös muutamia pariskunta ja onpa joukossa yksi mieskin. MLL:n Kymen piirin alueella on luotu 40 kummisuhdetta. Helmikuussa alkavan koulutuksen tarkoitus on Kydön mukaan paikata kummipulaa. Perhekummiksi lähtevältä vaaditaan täysi-ikäisyyttä, auttamisen halua ja sitoutumista. — Oman elämäntilanteen on oltava kunnossa, Kytö sanoo. MLL saa rahoitusta perhekummeille ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnalle Raha-automaattiyhdistykseltä. Lisäksi Kouvolan kaupunki rahoittaa toimintaa. MLL:n Kymen piiri saa rahaa myös säätiöiltä, lahjoituksina ja eri tapahtumien tuotoista. Otsikkoa päivitetty kello 11:20. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

