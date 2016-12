Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskustan K-ruokakauppaa ja Alkoa asetellaan huhuissa Kauppakeskus Manskiin — virallinen tieto saataneen ennen joulua Keskon ruokakaupan ja Alkon uudet paikat Kouvolan keskustassa ratkennevat lähiviikkoina. K-supermarketia ja Alkoa on spekulaatioissa aseteltu ennen kaikkea Kauppakeskus Manskin tiloihin. Kauppakeskuksessa toimiva Halonen muuttaa Veturiin maaliskuun lopussa, joten neliöitä vapautuu muiden käyttöön. K-supermarket Sipatti lopetti marraskuun lopussa entisessä Anttilan kiinteistössä. Ruokakaupan kadotessa lopetti samalla Alkokin. Kesko ja Alko ovat kertoneet etsivänsä myymälöillä uutta paikkaa keskustasta. Keskon aluejohtaja Antti Palomäki sanoo, että ruokakaupan uusi paikka ei ole vielä varma. — Sopimuksia ei vielä ole. Niin kauan kuin nimiä ei ole papereissa, asia on kesken. Uskon, että sopimus saadaan aikaan. Sitä en kykene vielä sanomaan, mihin paikkaan uusi kauppa tulee. Palomäen mukaan mahdollisia paikkoja on katsastettu useampikin. Hän ei kuitenkaan halua sanallakaan vihjata, mitkä paikat ovat olleet mietinnässä. Kauppakeskus Manski on keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Elon omistuksessa. Keskuksen kaupallisesta johdosta ja tilojen vuokrauksesta vastaa Corbel Oy:n Simo Sipari. Corbel on kiinteistöomaisuuden hallintaan ja johtamiseen liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Sipari sanoo kuulleensa samaisia spekulaatioita ja huhuja K-supermarketin sijoittumisesta Kauppakeskus Manskin tiloihin. — Aika vaikea huhuja on kieltääkään. Keskusteluja on käyty, mutta mitään ei ole vielä sovittu. Koska keskustelut ovat olleet luottamuksellisia, en voi tässä vaiheessa kertoa tämän enempää. Lue koko uutinen:

