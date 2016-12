Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ratamo-keskus ei uponnutkaan: suunnittelua esitetään jatkettavaksi Ratamo-keskus nousee pöytälaatikosta jälleen suunnittelupöydälle. Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Ratamo-keskuksen teknistä suunnittelua jatketaan ottaen huomioon Carean terveydenhuollon työnjako. Eteläisen ja pohjoisen Kymenlaakson sote-työnjakoa pohditaan Carean kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kaupunginjohtaja Lamminmäki korostaa, että keskuksen nostaminen jälleen suunnitteluun perustuu sosiaali- ja terveysministeriössä marraskuun lopussa käytyihin neuvotteluihin. — Ministeriö edellytti, että maakunnalliset investoinnit katsotaan kokonaisuutena. Se tarkoittaa silloin myös Pohjois-Kymenlaakson tilannetta. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) ei puoltanut viime viikolla Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus- ja laajennushanketta. Ministerin mukaan kyse ei ole vain keskussairaalasta, vaan koko maakunnan asukkaiden palveluista ja investoinneista. Ratamon tekninen suunnittelu keskeytettiin kesäkuussa. Kaupunginhallituksen silloisessa päätöksessä todettiin, että suunnittelu keskeytetään, kunnes on tiedossa valtakunnallisen lainvalmistelun vaikutus Ratamo-keskuksen toimintaan. — Kai ministerin viesti on jonkinlainen valtakunnallinen linjaus, Lamminmäki sanoo. Kaupunginjohtajan mukaan kaikki viivästykset ovat olleet haitaksi. — Aikanaan Ratamo-keskuksen tuottavuushyödyksi on arvioitu 10—12 miljoonaa euroa vuodessa, eli miljoona kuukaudessa on tullut takkiin aina kun tätä on venytetty. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) sanoo, että Ratamon nostaminen suunnitteluun on luonteva jatko. — Ratamo pantiin jäihin odottamaan ministeriön kannanottoja. Nyt on saatu lisäohjausta ja mietimme Carean kanssa, miten tehtävät jaetaan. Larikka sanoo, että muutamien päättäjien ajatukset uusien omien sairaaloiden rakentamisesta sinne ja tänne ei tuo hyvää lopputulosta. — Se ei ole tapa, jolla Kouvolaan jotain saadaan. Meidän täytyy pysyä niiden päätösten takana, joita olemme tehneet. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/08/Ratamo-keskus%20ei%20uponnutkaan%3A%20suunnittelua%20esitet%C3%A4%C3%A4n%20jatkettavaksi/2016221631542/4