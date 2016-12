Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rekkamies menee usein taksilla töihin — Vuoden taksiasiakkaaksi valittu Pekka Thiem ei omista autoa Kouvolan taksien tulevaisuus olisi turvattu, jos mahdollisimman moni muukin tekisi kuten Pekka Thiem. Lehtomäessä asuva Thiem luopui omasta autostaan noin viisi vuotta takaperin. — Oman auton pito ei kannata, joten kävelen töihin tai käytän taksia, Pekka Thiem sanoo. Täysperävaunullista rekkaa ajavan miehen työajat ovat epäsäännölliset. Hänen työpaikalleen Tornionmäkeen on noin kolmen kilometrin matka. — Yöaikaan ei pääse millään muulla kuin taksilla tai kävellen. Kävellen työmatka kestää puoli tuntua. Silloin, kun on huono keli, niin ei ainakaan huvita kävellä. Kouvolan Taksiautoilijat valitsivat Thiemin vuoden taksiasiakkaaksi torstaina. Hallituksen puheenjohtaja Jani Kykkänen kertoo, että järjestyksessään 15. Vuoden taksiasiakasta haettiin aikaisemmasta poikkeavilla kriteereillä. — Tänä vuonna haimme nuoremman sukupolven asiakasta. Kävimme ehdokkaat hallituksessa läpi ja Pekkaan päädyttiin ilman suurempaa mutinaa. Päätös oli hyvinkin selkeä. Taksien työllistävyys ei ole suinkaan ainoa Vuoden taksiasiakkaan kriteereistä. — Hän on miellyttävä persoona ja helppo kyyditettävä. Homma pelaa molemmin puolin. Taksia kalliina pitäville Thiem paljastaa omassa taloudessaan havaitsemansa muutoksen. — Jos käytän taksia parikymmentä kertaa kuukaudessa, se on edelleenkin edullisempaa kuin oman auton pitäminen. Rahaa jää enemmän käteen. Lue koko uutinen:

