Kouvolan Sanomat: Valvontaeläinlääkäri: Lintuinfluenssa on otettava vakavasti myös Kouvolassa Siipikarja on lintuinfluenssariskin takia pidettävä sisätiloissa joulukuun alusta toukokuun loppuun. Kaupungin valvontaeläinlääkärin Laura Ölanderin mukaan Kouvolassa ei ole toistaiseksi haettu yhtään siipikarjan ulkona pitämiseen liittyvää poikkeuslupaa. Lupaa poiketa lintuinfluenssan takia asetetusta ulkonapitokiellosta voi hakea joulukuun puoliväliin saakka. — Siipikarjan suojaaminen tartunnalta on nyt tärkeää, koska lintuinfluenssavirus säilyy hyvin kylmässä esimerkiksi luonnonvaraisten lintujen ulosteissa, Ölander sanoo. Kouvolassa on Ölanderin mukaan joitakin kymmeniä harrastekanaloita. Niiden todellinen luku on hänen mukaansa suurempi, koska osa on jättänyt harrastekanat ilmoittamatta viranomaisille. Suurempia siipikarjan tuotantoon keskittyneitä tiloja Kouvolassa on muutama. Ölanderin mukaan juuri harrastekanaloissa lintuinfluenssan tartuntariski on korkeampi, koska niissä suojauksia ei noudateta yhtä tarkasti kuin suurissa kanaloissa. Lintuinfluenssa leviää helposti linnusta toiseen. Se voi Ölanderin mukaan levitä myös saastuneen rehun, veden tai työvälineiden mukana. Hiiret, rotat ja muut jyrsijät voivat kantaa virusta, vaikka ne eivät itse siihen sairastu. Merkittävimpiä lintuinfluenssan levittäjiä ovat vesilinnut. Äskettäin Turun saaristosta löytyi lintuinfluenssaan kuolleita tukkasotkia. Ölanderin mukaan kuluva talvi on viruksen leviämisen kannalta otollinen. Vaihteleva sää on häirinnyt lintujen muuttoa. Osa vesilinnuista on vieläkin muuttomatkalla. Viruksen säilymistä edistää lisäksi vaihteleva kylmä ja kostea sää. — Vaikka virus tulisi ulos eläimestä, lietteessä se voi elää yli sata vuorokautta, Ölander sanoo. Ölanderin mukaan pihalintuja voi edelleen ruokkia, vaikka virus voi levitä myös pikkulintujen välityksellä. Hän muistuttaa, että ruokintapaikkojen puhtaudesta on huolehdittava erityisen tarkasti. Ihmiseen lintuinfluenssa ei ole toistaiseksi tarttunut. — Kädet on syytä pestä huolellisesti aina, kun ruokintapisteitä huoltaa pelkästään salmonellariskin takia. Mikäli luonnossa tapaa yksittäisen kuolleen linnun, sen voi hävittää suojakäsineet kädessä muovipussissa sekajätteen joukossa. Jos luonnosta löytyy kuolleena enemmän kuin viisi vesilintua tai muita lintulajeja enemmän kuin kymmenen, joukkokuolemasta on ilmoitettava valvonta- tai kaupungineläinlääkärille. Kouvolasta havaintoja lintujen joukkokuolemista ei ole tullut Ölanderin tietoon. Lue koko uutinen:

