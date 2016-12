Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eläkkeelle jäävä Kouvolan teatterin johtaja Henrik Timonen ohjaa vielä yhden näytelmän Kouvolan teatterin johtaja Henrik Timonen ohjaa Kouvolaan vielä yhden näytelmän, J.B. Priestleyn jännärin Tarkastaja tulee. Se saa ensi-iltansa maaliskuussa. Sen jälkeen ohjaaminen saa näillä näkymin jäädä. Kouvolan teatteri oli Timosen ensimmäinen työpaikka sen jälkeen, kun hän valmistui Teatterikoulusta. Hän oli talossa ohjaajana vuosina 1978—79. Seuraavan kerran hän vieraili ohjaajana syksyllä 1989. Vuonna 2002 alkoi nykyinen johtajan pesti. — Kouvolan teatterissa on työskennellyt osaava taiteellinen ja tekninen henkilökunta, Timonen kiittelee. Hänen johtajapestilleen tulee pituutta 14 vuotta. Timonen toteaa seuraavansa Kouvolan teatteria tulevaisuudessakin. — Hyvin täällä varmasti pärjätään. Kuitenkin valtakunnallisesti tilanne on se, että teatteriyleisön aktiivisuus on vähentynyt. Lue lisää sunnuntain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

