Kouvolan Sanomat: Gummerus siirtyy Susista KTP:n valmennuspäälliköksi Kouvolan Susien tappio on FC KTP:n voitto. Kun Sudet päätti ajaa naisten Ykkösessä pelaavan joukkueen toiminnan alas, sai KTP tilaisuuden napata Jari-Pekka Gummeruksen seuran valmennuspäälliköksi. — ”Jaltse” tulee pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä organisaation sisältä ja tuntee seuran toimintatavat. Se helpottaa hommien käynnistämistä huomattavasti, FC KTP:n sihteeri Jukka Vilkki sanoi. KTP tarvitsi uuden valmennuspäällikön, koska edellinen pestin haltija Mika Pulkkinen siirtyy vuoden vaihteessa Hämeenlinnan Jalkapalloseuran valmennuspäälliköksi. Gummerus on valmentanut vuodesta 1986. Hän toimi KooTeePeen edustusjoukkueen kakkosvalmentajana vuodet 2004—2009 ja osan kaudesta 2009 päävalmentajana Ykkösessä. Viimeiset viisi vuotta hän on valmentanut Susien naisia. Viime viikonloppuna hänet palkittiin Kaakkois-Suomen piirin Vuoden valmentajana. — Tällaista en ole tehnyt aiemmin. Uusi tehtävä antaa uutta virtaa, Gummerus sanoi. Valmennuspäällikön tehtäviin kuuluvat esimerkiksi resurssien luominen ja jakaminen sekä valmentajien kouluttaminen ja heidän auttamisensa. Pelkkää toimistotyötä se ei ole. — Näen itseni myös kentän laidalla. Se antaa hyvää vastapainoa. FC KTP:n hallituksen jäsen Pasi Peltomäki kertoo, että junioripuolella lähtökohdat ovat hyvät. — Saimme Ossi Virran talenttivalmentajaksi, olemme mukana Sami Hyypiä Akatemiassa, ja joukkuevalmennuksessa meillä on sellaisia valmentajia kuin Janne Hyppönen, Petri Ihonen ja Joni Ruuskanen. Gummerus ja valmentajat aloittavat varmaankin palaverilla, jossa sovitaan painopisteistä. Hän tuo myös paljon tyttö- ja naisjalkapallo-osaamista. — Tyttöpuoli kaipaa KTP:ssä aika paljon viilausta, Gummerus sanoo. Lue koko uutinen:

