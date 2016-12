Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakon jokitalkkari jatkaa Virhossa — varainkeruu toimintaan on alullaan Kaakon jokitalkkarin toiminta päättyy vuoden vaihteessa Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksessa, mutta jokitalkkari jatkaa työtään. Toiminnan uudeksi vetäjäksi tulee Virtavesien hoitoyhdistys Virho. Kaakon jokitalkkarina on toiminut kolme vuotta Manu Vihtonen. Työnä on Kaakkois-Suomen vesistöjen lohikalakantojen vahvistaminen ja elvyttäminen. Jokitalkkarin ja alueellisen ohjausryhmän yhteistyökumppaneina ovat muun muassa ELY-keskus, paikalliset osakaskunnat ja hanketta tukevat rahoittajat. Tiedotteen mukaan jokitalkkarin toimintaa toteutetaan vuosi kerrallaan, aina vuotuisen toiminta- ja rahoitussuunnitelman puitteissa. Varainkeruu jatkolle Virhon suojissa on alullaan. Kaakon jokitalkkari täydentää hienosti Virhon Suomenlahden vaeltavien taimenkantojen elvytys- ja suojelutyötä, Virhon puheenjohtaja Esa Lehtinen toteaa tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/09/Kaakon%20jokitalkkari%20jatkaa%20Virhossa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89varainkeruu%20toimintaan%20on%20alullaan/2016521637996/4