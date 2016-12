Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo katkaisi kotitappioiden putkensa rytinällä Kuusi kertaa peräkkäin kotonaan hävinnyt jääkiekon liigajumbo KooKoo harjasi perjantaina komean 5—2 (2—2, 1—0, 2—0) -voiton Jyväskylän JYPistä. KooKoo oli voittanut Kouvolan jäähallissa viimeksi 27. lokakuuta, jolloin se kukisti Kärpät voittomaalikilpailussa. KooKoo teki vasta toisen kerran tällä kaudella kotipelissään yli kolme maalia. Mikko Lehtonen (1+2), Josh Green (1+0) ja Robin Jacobsson (1+1) kunnostautuivat KooKoon maalintekijöinä täsmälleen samassa järjestyksessä kuin edellisessä kotiottelussa Tapparaa vastaan viime lauantaina. Kolmannessa erässä Jan-Mikael Juutilainen (2+0) osui kahdesti. Juutilaisella oli onnea 4—2-maalissa. Oscar Eklundin (0+2) siniviivalaukaus muutti suuntaa Juutilaisen pelihousuista ja sujahti ohi Pekka Tuokkolan, joka vaihdettiin JYPin maalille Jacobssonin toisessa erässä tekemän 3—2-maalin jälkeen. Avauserässä Eklund pohjusti upeasti samoilta jalansijoilta Greenin 2—2-tasoituksen. Myös KooKoo vaihtoi ottelussa maalivahtia. Joonas Nättinen ja Antti Suomela iskivät JYPin maalit ylivoimalla, ja Samu Perhonen teki jo 8. peliminuutilla kahden takaiskun jälkeen tilaa Leland Irvingille, joka ei päästänyt yhtään maalia. Ruotsalaispuolustajat Eklund ja Jacobsson näyttävät lämpenevän hitaasti kuluvaan liigakauteen Kouvolassa. Viime aikoina kaksikolta on nähty hyviä esityksiä sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan. KooKoo on voittanut JYPin kauden molemmissa keskinäisissä kohtaamisissa. Sama tilanne on parissa KooKoo—HIFK. Ennen kauden alkua JYPiä ja HIFK:ta nostettiin useissa asiantuntijapöydissä mestarisuosikeiksi. Voitostaan huolimatta KooKoo jatkaa Liigassa sijalla 15 eli viimeisenä. Viimeistä edellisenä piristymisen merkkejä näyttänyt Rauman Lukko voitti samaan aikaan HIFK:n Helsingissä 4—0. Ensi keskiviikkona KooKoo ja Lukko kohtaavat Kouvolassa. Sitä ennen KooKoo pelaa lauantaina Lahdessa Pelicansia vastaan. Lue koko uutinen:

