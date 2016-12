Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Lehtonen maajoukkuekutsusta: Se on tiukka setti Kouvolan KooKoon Mikko Lehtosen pelit ovat sujuneet samalla trendillä kuin koko joukkueenkin. Nihkeän alkukauden jälkeen on päästy vähitellen noususuhdanteeseen. Puolustajan omia pelifiiliksiä nostaa kuitenkin kutsu Lauri Marjamäen luotsaamaan Leijona-joukkueeseen, joka pelaa ensi viikolla Moskovan EHT-turnauksessa. — Aika kaksijakoiset fiilikset. Tahmea startti oli itsellä, eikä joukkueellakaan ole ollut alussa kovin ruusuista, pohtii Lehtonen alkukautta. Tuomas Tuokkola tulo päävalmentajaksi on tuonut mukanaan paljon positiivisuutta ja kääntänyt käyrää yläviistoon. — Joukkueena ollaan aika hemmetisti parannettu. Vaikka tulosta ei ole tullut, niin on pelattu hyvää lätkää. Tuokkolan oppien myötä KooKoon peli on nopeutunut. Avauksissakin ollaan päästy pois alkukauden jähmeydestä. — On koitettu mennä omien vahvuuksien ja hyvien asioiden kautta. On pystytty olemaan positiivisia ja jaksettu jauhaa. Omaa pelaamistaan Lehtonen ei ole joutunut juurikaan muuttamaan. Myös rooli ja peliminuutit ovat pysyneet samoina. — Yritän edelleen liikkua ja syöttää kaukalossa paljon. Sitä samaa mitä minulta on totuttu näkemäänkin. Lehtonen pääsi haistelemaan maajoukkueen ilmapiiriä jo viime keväänä. Puolustaja oli mukana päävalmentajana toimineen Kari Jalosen MM-kisaleirityksessä usean viikon ajan. Aivan kisojen kynnykselle asti. — Viime keväästä jäi jo vähän tietoa mitä siellä vaaditaan. Hieno juttu että pääsee taas mittamaan omia tasojaan. Alle 20-vuotiaiden maailmanmestarijoukkueeseen 2014 kuulunut Lehtonen pelasi miesten Leijona-paidassa viime keväänä viisi peliä. — Nyt pelataan kolme peliä viikonlopussa. Se on tiukka setti johon pitää pystyä hyppäämään heti mukaan. Pelitapa on kuitenkin ihan erilainen kun mitä täällä. Lehtosella on selkeä tavoite maajoukkuepelien suhteen. Mitään kiirettä hän ei kuitenkaan välttämättä halua pitää. — En ole asettanut mitään aikatauluja itselleni, mutta tavoitteena on vakiinnuttaa paikka maajoukkueessa jossain vaiheessa, miettii 22-vuotias Lehtonen. — Mutta ainahan sinne haluaisi mukaan uudestaan ja uudestaan. Ja tietenkin MM-kisat olisi hieno päästä pelaamaan, lisää puolustaja. Euro Hockey Tourin kauden toinen osa käynnistyy Leijonien osalta Helsingissä 15. joulukuuta Tshekkiä vastaan. Torstain Tshekki-ottelun jälkeen Leijonat matkustaa Moskovaan, jossa joukkue kohtaa viikonlopun aikana Ruotsin ja Venäjän. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/09/KooKoon%20Lehtonen%20maajoukkuekutsusta%3A%20Se%20on%20tiukka%20setti/2016221634185/4