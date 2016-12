Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korttelikoti Lehtotupa suljetaan — ruoka-apu siirtyy Viitatuvalle, aukioloajat muuttuvat Korttelikoti Lehtotupa suljetaan 13. tammikuuta alkaen. Korttelikodit Jokitupa, Oravanpesä ja Viitatupa sekä kotiapu- ja autoteam -yksiköt jatkavat toimintaansa. Lehtotuvan henkilökunta siirretään muihin yksiköihin. Sulkemisen taustalla on valtion ensi vuoden budjetissa vähentyneet työllistämismäärärahat ja niiden vaikutukset työvoimapoliittisiin hankerahoituksiin sekä palkkatukimäärärahoihin. Palkkatukityöllistettyjen sataprosenttisen tuen määrärahojen loppuminen hankaloittaa yhdistyksen toimintaa, jonka takia toimintoja karsitaan heti vuoden 2017 alusta. Lehtotupa on yksi Kouvolan Ruokapankin ja syksyllä alkaneen koulujen ylijäämäruuan jakelupisteistä. Lehtotuvan ruoanjako siirretään 16. tammikuuta alkaen Korttelikoti Viitatuvalle. Lehtotuvalla on jaettu elintarvikkeita ja leipää maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä koulujen ylijäämäruokaa maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin. Korttelikoti Viitatupa jatkaa samoilla ruoanjakopäivillä. Kaikkien korttelikotien aukioloajat tulevat muuttumaan 30. tammikuuta alkaen. Korttelikodit Jokitupa, Oravanpesä ja Viitatupa pitävät ovensa auki asiakkaille jatkossa kello 10 —15. Lue koko uutinen:

