Kouvolan Sanomat: Kouvolaan poutaa ja pakkasta viikonlopuksi Kouvolassa viikonloppua saadaan viettää aurinkoisessa ja talvisessa kelissä. Sää selkenee ja viilenee perjantai-iltana. Lauantain ja sunnuntain aikana pakkasta on kymmenisen astetta. — Hieno talvinen keli on tulossa Kouvolaan viikonlopuksi, Ilmatieteenlaitokselta kerrotaan. Perjantaina lämpötila on vielä lähellä nollaa ja sää on pilvinen. Tuuli lisääntyy perjantai-iltaa kohden ja perjantain ja lauantain välisenä yönä tuuli kovenee ja on puuskittaista. Tuuli puhaltaa reilu kymmenen metriä sekunnissa. Lauantaina puuskittaiset tuulet heikkenevät. Kouvolaan ei ole luvassa varoituksia, mutta tien pinnat saattavat jäätyä, kun pakkanen kiristyy. Tarkemmat säätiedot voit katsoa täältä. Lue koko uutinen:

