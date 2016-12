Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan alkavien yritysten neuvontapalvelu täytti 20 vuotta Kouvolan seudulla on alkavien yritysten neuvontapalvelua käyttänyt reilut 2 600 henkilöä viimeisten 20 vuoden aikana. Kaikista seudulla perustetuista uusista yrityksistä noin 36 prosenttia on käynnistynyt seudullisen yritysneuvonnan tuella. Alkavien yritysten perustamisneuvonta käynnistettiin Kouvolan seudun kuntayhtymän Yrittäjäkeskuksessa jo vuonna 1996. — Tuolloin kehitettiin seudullisen yritysneuvonnan käytäntöjä sekä EU:n että yhteistyökumppanien rahoittamalla hankkeella. Sen päättyessä alkavien yritysten neuvonta jatkui kuntien rahoittamana ja siirtyi vuoden 2009 alussa uuteen, kaupungin omistamaan elinkeinoyhtiöön, Kouvola Innovation Osakeyhtiöön, kertoo vuodesta 1999 yritysneuvontapalvelua kehittämässä ollut Leena Gardemeister. Alkavien yritysten neuvonta on kaikille avoin palvelu. Henkilökohtaisessa neuvonnassa yrityksen liikeidea käydään syvällisesti läpi. Huomiota kiinnitetään erityisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen. — Neuvonnan jälkeen henkilö pystyy paremmin harkitsemaan, onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa. Gardemeister kertoo, että neuvontaan voi hakeutua, vaikka yritysideaa ei vielä edes ole. — Katsomme asiakkaan kanssa esimerkiksi myytäviä yrityksiä, ja pohdimme olisiko siellä jokin yritys, joka täyttää asiakkaan toiveen yrittämisestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä. Kinnon tietojen mukaan Kouvolan seudulla on perustettu noin 7 200 yritystä vuosien 1996—2015 aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/09/Kouvolan%20alkavien%20yritysten%20neuvontapalvelu%20t%C3%A4ytti%2020%20vuotta/2016221638088/4