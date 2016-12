Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupungin verkkoyhteydet alhaalla — Terveyskeskusten ajanvarauspuhelimet on saatu toimimaan Kouvolan kaupungin tietoliikenneyhteyksissä on laaja verkkovika. Myös terveyskeskusten ajanvarauspuhelimet olivat jonkin aikaa pois toiminnasta. Ajanvarauksen varajarjestelmä on saatu pystyyn ja puhelinliikenne terveyskeskuksiin pitäisi toimia, Tarja Hurtta kaupungin hyvinvointipalveluiden viestintävastaava kertoo. KS-tieto tutkii parhaillaan vian syytä ja aloittaa välittömät korjaustoimet, kun vika paikallistetaan. Juttuun päivitetty kello 9.12 tieto, että terveyskeskusten puhelinliikenne on saatu toimimaan. Lue koko uutinen:

