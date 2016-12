Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pioneeripuiston asuntomessualueen tonttien hinnoiksi esitetään 8—30 euroa neliöltä Kouvolan tekninen lautakunta päättää ensi viikon tiistaina Korian Pioneeripuiston asuntomessualueen tonttihinnoittelusta.Ehdotuksen mukaan asuntomessualueen tonttien hintojen vaihteluhaarukka on 8—30 euroa neliöltä. Tonttien koot ovat 840—1600 neliömetriä.Muualla Korialla pientalotonttien aluehinta on 8 euroa neliöltä. Asuntomessualueen tontit luovutetaan vuokralle Kouvolan normaalin pientalotontteja koskevan menettelyn mukaisesti. Vuokratontti on mahdollista ostaa sen jälkeen, kun rakennuksessa on tehty käyttöönottokatselmus.Tonttihaku alkaa asuntomessualueella maaliskuun alussa. Varauspäätöksiä tehdään kahdessa vaiheessa: 1.3.—31.5. jätetyt tonttihakemukset käsitellään kesäkuussa ja 1.6.—31.8. jätetyt hakemukset syyskuussa.Pioneeripuiston asuntomessualueelta tulee haettavaksi 35 erityyppistä pientalotonttia. Lue koko uutinen:

