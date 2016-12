Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tänä vuonna suksikauppa luistaa hyvin — hitiksi ovat nousseet karvasukset Suksikauppa on vilkastunut tänä vuonna aiemmin kuin menneinä talvina. — Yleensä marraskuut ovat synkkiä, se näkyy suksien myynnissä. Tänä vuonna ostajat ovat lähteneet ajoissa liikkeelle. Myynti kiihtyy yleensä tammi—helmikuussa. Viime talvena se alkoi vasta pitkälle helmikuun puolella, Urheilu Jokisen yrittäjä Riku Jokinen kertoo. Myös Urheilumestan yrittäjä Pekka Hagman on samoilla linjoilla. — Kolme huonolumista talvea, joten tämä on kuin pieni lottovoitto suksimyynnille. Kun lunta saatiin jo ennen joulua, suksia ostetaan paljon joululahjaksi, Hagman sanoo. Intersportin kauppias Jari Seppäsen mukaan suksia ostetaan yleensä joululahjaksi lapsille. — Lahjamyynnissä näkyy, että lapsille ostetaan paljon suksisettejä. Aikuisten suksissa on tärkeää, että sukset vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin. Suksia valitessa tulee huomioida muun muassa painoluokka, joten joululahjaksi suksien ostaminen saattaa olla hieman haasteellista. Jokisen mukaan myös lahjakortteja ostetaan paljon joululahjaksi, jotta lahjansaaja voi sitten lumien tultua ostaa itselleen sukset. Kouvolan urheilukaupoista todetaan, että tämän talven hittituote ovat viime vuonna myyntiin saapuneet karvasukset eli pitopohjasukset. Niitä myydään päivittäin. — Karvasukset ovat paras keksintö vähään aikaan hiihdon saralla, Jokinen kehuu. Karvasuksiin ei tarvita kuin luistovoitelu. Suksissa on mohair-karva pitoalueella. Suksi toimii lähes jokaisella kelillä. Pitokarva pysyy hiihdettävänä jopa 3 000 kilometriä, minkä jälkeen se vaihdetaan uuteen. — Karvasuksi on harrastajahiihtäjälle helppo ja hyvä valinta, Seppänen sanoo. Lue koko uutinen:

