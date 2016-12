Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tässä Starboxin napostelu- ja leivontavinkit viikonloppuun: tuulihatut, riisisuklaat ja piimäkakku Tuulihatut suolaisella täytteellä -resepti löytyy Jannen keittiön blogista. Vinkki on tehty itsenäisyyspäivään ja löytyy Jannen keittiön joulukalenterin kuudennesta luukusta, mutta sopii hyvin myös viikonlopun naposteltavaksi. Makeaksi vaihtoehdoksi samassa Starboxin blogissa tarjotaan rapeita riisisuklaita, joista tulee mieleen lapsuus ja synttärijuhlat. Jouluun ja joulunaikaan kuuluu piimäkakku, joka on vatkaamatta valmis eikä maistu piimälle. Sen ohjeen löydät Pappilan blogista! Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/09/T%C3%A4ss%C3%A4%20Starboxin%20napostelu-%20ja%20leivontavinkit%20viikonloppuun%3A%20tuulihatut%2C%20riisisuklaat%20ja%20piim%C3%A4kakku/2016521640401/4