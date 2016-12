Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tangokuningas vaimoineen pitää joulukonsertin Valkealan kirkossa lauantaina Hallitseva tangokuningas, kuusankoskelainen Marco Lundberg esiintyy tulevana lauantaina vaimonsa Jaana Lehtorinteen kanssa Valkealan kirkossa. Pariskunta on toteuttanut kolmena jouluna joulukonserttikiertueen, mutta tänä vuonna se kutistuu Lundbergin muiden keikkakiireiden vuoksi yhteen konserttiin. Se, että ainokainen konsertti pidetään juuri Valkealassa, on Lundbergille tärkeää. Useita hänen sukulaisiaan — muun muassa isä Voitto ja isän veli, laulaja Taisto Tammi — on haudattu viereiselle hautausmaalle. 10. joulukuuta on lisäksi Taisto Tammen syntymäpäivä. Joulukonsertissa kuullaan sekä uusia että perinteisiä joululauluja. Ohjelmassa ovat muun muassa Varpunen jouluaamuna, Jouluyö, Hei mummo, Ave Maria, Tähti tähdistä kirkkain ja Konsta Jylhän joululaulu. Konsertin päättää Lundbergin tulkinta laulusta Oi jouluyö. Tangokuningas laulaa viisi laulua yksin ja viisi yhdessä Lehtorinteen kanssa. Myös Lehtorinne esittää viisi omaa kappaletta. Joulu saapuu jokaiselle -konsertti on 10. joulukuuta kello 18 Valkealan kirkossa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/09/Tangokuningas%20vaimoineen%20pit%C3%A4%C3%A4%20joulukonsertin%20Valkealan%20kirkossa%20lauantaina/2016221633563/4