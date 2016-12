Uutinen

Kouvolan Sanomat: Varmempaa sähköä kalliimmalla hinnalla Kouvolan alueen sähköverkosta yhä suurempi osa on kaivettu maan alle. Tämä näkyy etenkin taajamissa. Maakaapelien määrä lisääntyy koko ajan, koska nykyinen laki vaatii sähköverkolta entistä parempaa toimitusvarmuutta. — Pitkällä ajanjaksolla tavoite on, että keskijänniteverkon kaapeleista 30 prosenttia olisi maassa. Tämän vuoden lopussa ollaan noin 15 prosentissa, sanoo Kymenlaakson Sähköverkon käyttöpäällikkö Harri Nummenpää. Kouvolan alueen kolmesta verkkoyhtiöstä Kymenlaakson Sähkö toimii karkeasti jaotellen entisten Anjalankosken ja Elimäen alueilla. Muut ovat Jaalassa ja Pohjois-Valkealassa toimiva Järvi-Suomen Energia ja nykyisen Kouvolan keskikaistalla toimiva KSS Verkko. Kolme vuotta sitten voimaan tullut sähkömarkkinalaki asettaa raamit sille, miten pitkiä sähkökatkokset saavat tulevaisuudessa olla. Asemakaava-alueella myrskyn tai lumikuorman aiheuttaman katkoksen sallittu enimmäispituus on kuusi tuntia, haja-asutusalueella 36 tuntia. Määräaika on tosin vasta vuodessa 2028, poikkeusluvalla vielä kauempana. Esimerkiksi Järvi-Suomen Energia aikoo hakea poikkeuslupaa, koska muihin verrattuna sen alueella välimatkat ovat pitkiä ja asiakkaita on harvassa. — Hakemuksen peruste on poikkeuksellisen suuri verkon määrä asiakasta kohti. Meillä se on 270 metriä, kun kaupunkiyhtiöillä vastaava määrä on yleensä 20—30 metriä, sanoo JSE:n toimitusjohtaja Arto Pajunen. Suurin osa sähköstä kulkee silti yhä ilmajohtoja pitkin — ja niin myös jatkossa. Kaapelin kaivaminen maan alle ei ole ainoa tapa varmistaa sähkön kulku myrskyjen ja lumipyryn aikana. — Meillä ilmajohdot kulkevat aika paljolti pelloilla, jolloin lähellä ei ole puita niiden päälle kaatumassa, sanoo Kymenlaakson Sähköverkon Nummenpää. Muutokset tietävät kustannuksia verkkoyhtiöille ja sitä kautta korotuksia siirtohintoihin. Kaikki kolme yhtiötä ovat ilmoittaneet siirtomaksujen nousevan ensi vuoden alusta. Kerrostaloasujille korotukset ovat keskimäärin muutaman euron luokkaa kuukaudessa, omakotiasujilla muutamasta eurosta noin kymmeneen euroon kuussa. Lue koko uutinen:

