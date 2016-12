Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Aamulla koutsi sanoi, että sulla on hyvä veto, tee maali tänään” Kouvolan KooKoon hyökkääjä Jan-Mikael Juutilainen muisteli tehneensä kaksi maalia samassa pelissä viimeksi ”joskus Mestiksessä”. Perjantai-ilta oli kuitenkin Sumulaaksossa Juutilaisen, sillä duunarihyökkääjä viimeisteli kaksi viimeistä maalia Jyväskylän JYPin verkkoon KooKoon voittaessa 5—2 (2—2, 1—0, 2—0). — Aamulla koutsi sanoi, että sulla on hyvä veto, tee maali tänään. Sanoin että sehän passaa. No, nyt tuli kaksi, hymyili tyytyväinen Juutilainen pelin jälkeen. Juutilaisella on joukkueen nykyisistä pelaajista eniten otteluita KooKoon paidassa, sillä hän ehti ennen liiganousua pelata myös kolmella viimeisellä mestiskaudella. Tähän mennessä otteluita on kertynyt jo hyvän matkaa päälle 200. Ensimmäinen Juutilaisen osumista pomppi sisään pelihousuista, mutta toinen oli klassinen maalintekijän maali. Kai Kantola kaivoi kiekon JYP-päädystä, murtautui maalin eteen ja jäi hääräämään maalivahti Pekka Tuokkolan silmien alle. — Näin että maalivahti katsoi juuri sieltä toiselta puolelta ja etukulmaan jäi pieni rako. Siihen tähtäsin ja sinne meni, kertasi Juutilainen 5—2-maalia. Juutilaisen mukaan voitto oli iso koko joukkueelle. Hyvistä esityksistä huolimatta kotitappioita oli KooKoolla putkessa ennen perjantai-iltaa jo kuusi. — On pelattu hyvin kotonakin, mutta nyt saimme vasta sen palkinnon, Juutilainen myönsi. KooKoo onnistui perjantaina leveällä rintamalla. Varsinkin puolustajien ruuti oli kuivaa. Mikko Lehtonen (1+2) ja Robin Jacobsson (1+1) osuivat kumpikin ylivoimalla. Oscar Eklund keräsi kaksi syöttöpinnaa. — Puolustajien tekemät maalit lämmittävät aina. Hyvä että onnistutaan muualtakin kun maalin edestä ronkkimalla tai pystyjuoksuilla, vahvisti KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola pelin jälkeen. Päävalmentaja oli voittoon silmin nähden tyytyväinen. — Yhteinen taival on vielä nuori, joten olo on enemmän helpottunut joukkueen puolesta. Olimme kotona kolmesta hyvästä pelistä saaneet vain yhden pisteen, mutta nyt joukkueen lataus oli sellainen, että sen aisti heti, kehui Tuokkola. Lue koko uutinen:

