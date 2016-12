Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ihmisoikeudet puhuttivat Taideruukissa Ihmisoikeudet, vihapuhe, sananvapaus ja kiristynyt maahanmuuttopolitiikka puhuttivat lauantaina Taideruukin tapahtumatorilla järjestetyssä paneelikeskustelussa. Keskustelun järjestivät uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton HERÄÄ!-ryhmä ja monikulttuurikeskus Saaga. Keskustelua johti kirjailija ja tutkiva journalisti Silja Talvi. — Uusnatsiliikkeet ovat ihmisoikeuksille sekä uhka että loukkaus. Tämä maa täyttää ensi vuonna sata vuotta, mutta on samaan aikaan sulkemassa rajoja hädänalaisilta. Täällä riidellään siitä, voivatko tummaihoiset tai muuten erilaiset olla oikeita suomalaisia. Mitä me suostumme tekemään, että Suomesta tulisi parempi? Talvi kysyi. Sitoutumattoman Huominen ilman pelkoa -kansalaiskampanjan tavoite on konkreettinen: saada järjestäytynyt rasismi rikoslakiin. — Jo nyt laki antaa mahdollisuuksia puuttua järjestäytyneeseen rasismiin, mutta lainsäädäntö on monitulkintainen. Pelkkä näennäisesti velvoitteet täyttävä laki ei riitä, kampanjan alkuunpanija, juristi Saara Ilvessalo kertoo. Hän on Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja sekä vihreiden Turun kaupunginvaltuutettu. Suomella on allekirjoittanut YK:n rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen. Sen mukaan Suomella on velvollisuus kieltää rasismia edistävät ja siihen yllyttävät järjestöt sekä muu organisoitu toiminta. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei täytä velvoitteita, kampanjan kotisivuilla kerrotaan. — Sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat perusoikeuksia. Yhdistymisvapaus ei suojaa syrjiviä yhdistyksiä, eikä omaa sananvapauttaan saa käyttää toisen ihmisen perus- tai ihmisoikeuksien rajoittamiseen. Juuri siitä rasismissa on kyse, Ilvessalo perustelee. Lisää aiheesta sunnuntain Kouvolan Sanomissa. Lue koko uutinen:

