Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo karkasi sananmukaisesti Pelicansilta — Kantola ja Broadhurst iskivät kolmannessa erässä läpiajoista KooKoo pääsi lauantaina ensimmäistä kertaa tällä kaudella tilanteeseen, jossa kouvolalaisjoukkueella on kaksi peräkkäistä kolmen pisteen voittoa jääkiekon Liigassa. Perjantaina Kouvolassa JYPin lyönyt KooKoo nousi Lahden Pelicansin vieraana kahdesti maalin tappioasemasta tasoihin ja paahtoi päätöserän jälkipuoliskolla voittoon 3—4. Päävalmentaja Tuomas Tuokkolan aikakaudella KooKoo on voittanut neljästä vierasottelustaan kolme. Sitä ennen 11 vieraspelistä irtosi vain kaksi voittoa. Lahdessa lähdettiin kolmanteen erään Pelicans-johdossa 3—2. Kai Kantola spurttasi Terry Broadhurstin syötöstä läpiajoon 55. minuutilla ja tasoitti kauden kahdeksannella maalillaan. Maalin jälkeen KooKoo pelasi pois Eero Savilahdelle pelin viivyttämisestä vihelletyn jäähyn, ja puoli minuuttia rangaistuksen päättymisestä Savilahti lähetti Broadhurstin karkumatkalle. Yhdysvaltalaislaituri niittasi kiekon koukkimisista välittämättä Janne Juvosen reppuun ja teki Kantolan tavoin kauden kahdeksannen osumansa. Pelicans haki loppuhetkillä tasoitusta kuudella kenttäpelaajalla, mutta Leland Irving sai KooKoon tolppien välissä torjuttavakseen vain yhden pienestä kulmasta lähteneen lahtelaislaukauksen. Irving kuului ottelun tähdistöön 43 torjunnallaan. Niistä 18 kirjattiin jo avauserässä. Kantolan ja Broadhurstin ohella KooKoosta maalinteossa onnistuivat Josh Green ja Juha-Pekka Haataja, joten nyt kouvolalaisjoukkueen maalitilasto alkaa olla juuri sellaista luettavaa kuin odottaa sopii. Syyskaudella enemmän ja vähemmän pelinsä kanssa tuskaillut konkarikapteeni Green teki maalin kolmannessa ottelussa peräkkäin, ja onneakin on ruvennut tulemaan matkaevääksi: Tappara-pelin pomppuosuma maalin edestä ja Pelicans-matsin luistinohjaus Valtteri Parikan epäonnistuneesta avauksesta. Ensi viikolla KooKoolle koittaa herkullinen mahdollisuus rakentaa kauden ensimmäinen varsinainen voittoputki, sillä vastaan asettuu kaksi muuta Liigan kellariosaston joukkuetta. Keskiviikkona Kouvolassa vierailee Rauman Lukko ja perjantaina KooKoo kyläilee SaiPan luona Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/10/KooKoo%20karkasi%20sananmukaisesti%20Pelicansilta%20%E2%80%94%20Kantola%20ja%20Broadhurst%20iskiv%C3%A4t%20kolmannessa%20er%C3%A4ss%C3%A4%20l%C3%A4piajoista/2016221642986/4