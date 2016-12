Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola ottaa Hovioikeustalon käyttöön alkuvuodesta Yli kaksi vuotta tyhjillään ollut Kouvolan Hovioikeustalo täyttyy jälleen. Kiinteistö siirtyi elokuussa Senaatti-kiinteistöiltä Kouvolan kaupungin omistukseen. — Tähtäimessä on, että taloon pääsisi muuttamaan heti tammikuussa, kaupungin toimitilajohtaja Timo Oksanen kertoo. Hovioikeustaloon muuttaa kaupungin hyvinvointipalveluista hallintoa ja muuta henkilöstöä. He siirtyvät vuoden 2019 alussa Kymenlaakson maakunnan palvelukseen. — Kun tilat vuokrataan sote-henkilöstölle, tuleva maakunta on velvollinen ottamaan ne omaan käyttöönsä vähintään kolmeksi vuodeksi, talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell sanoo. Hyvinvointipalvelujen johtajan Arja Kummun mukaan henkilöstöä siirtyy sekä kaupungintalolta että ulkopuolisilta vuokratuista tiloista. — Kaupungintalolta lähtee hyvinvointipalvelujen hallinto lukuun ottamatta lasten ja nuorten palveluja. Tapiola-talosta Manskilta poistuu ikääntyneiden palvelujen hallinto. Myös Hallituskadun vanha virastotalo tyhjenee. Hallituskadulla työskentelee nyt muun muassa lastensuojelun, lapsiperheiden sosiaalityön ja perheoikeudellisten palvelujen henkilöstöä. — Tämän lisäksi Hovioikeustaloon saattaa siirtyä yksittäisiä henkilöitä eri puolilta kaupunkia. Se varmistuu vasta myöhemmin. Kaupungintaloon jäävät ne, jotka vielä vuoden 2019 sote- ja maakuntauudistuksenkin jälkeen työskentelevät kaupungilla. Timo Oksasen mukaan Hovioikeustaloon mahtuu toistasataa työntekijää. — Arkkitehtitoimisto Käppi tekee parhaillaan Hovioikeustalon tilasuunnitelmaa. Siinä selvitetään, kuinka monta ihmistä taloon saadaan mahtumaan ilman remonttia. Suunnitelman pitäisi valmistua ensi viikolla. Oksasen mukaan samassa yhteydessä selvitetään sitä, miten entisiä isoja istuntosaleja voidaan jatkossa käyttää. — Tehdäänkö istuntosaleihin työtiloja esimerkiksi sermejä käyttäen, vai otetaanko ne muuhun käyttöön? Tällaisia nyt pohditaan. Osassa huoneita on jo kalusteet hovioikeuden jäljiltä, mutta uusiakin tarvitaan. Lue lisää päivän lehdestä tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

