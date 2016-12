Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan sitoutumattomilta voi jäädä vaalit väliin Tällä hetkellä Kouvolan sitoutumattomilla on koossa noin 20 ehdokasta huhtikuisiin kuntavaaleihin. Vaarana on, että aikoinaan Kouvolan ja Kuusankosken valtaryhmittymiin kuulunut sitoutumattomat ei lähde huhtikuun kuntavaaleihin ollenkaan omalla listallaan. — Olemme laskeskelleet, että vähintään 30 ehdokasta pitää saada, jotta omalla listalla lähteminen olisi järkevää, Kouvolan sitoutumattomien puheenjohtaja Pulla Peltola sanoo. Sitoutumattomat kokoontuu huomenna sunnuntaina pohtimaan tilannetta. Jos ryhmä ei saa tarvittavaa määrää ehdokkaita, vaihtoehdoksi jää sitoutumattomien lähteminen vaaleihin muiden ryhmien listoilta. Peltola sanoo, että yhteydenottoja on jo tullut muista ryhmistä. Hän jatkaa, että joulukuun puoliväli on takaraja tilanteen selville saamiseksi. Sunnuntain kokouksessa tuskin vielä tehdään lopullista päätöstä. — Todennäköisesti otamme vielä ensi viikon lisäaikaa. Yritämme viimeiseen asti saada puuttuvat nimet kokoon. Sitoutumattomat sai edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 Kouvolassa 9,4 prosenttia äänistä. Sitoutumattomilla oli viime vaaleissa 40 ehdokasta, jotka saivat yhteensä reilut 3 800 ääntä. Kaupunginvaltuustoon pääsi viisi sitoutumatonta: Sakari Viinikainen, Marja-Terttu Nuorivuori, Pulla Peltola, Matti Norppa ja Vesa Kaarlampi. Heistä Viinikainen ja Kaarlampi kertovat lopettavansa kuntapolitiikassa tämän kauden jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/10/Kouvolan%20sitoutumattomilta%20voi%20j%C3%A4%C3%A4d%C3%A4%20vaalit%20v%C3%A4liin/2016221638798/4