Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pioneeriravintolan paikalle tulossa kerrostaloja Kouvolan vuoden 2019 asuntomessualueelle saattaa nousta myös pienkerrostaloja. Kaupunki on sopinut Pitomestarit Aarno Anttila Oy:n kanssa Pioneeriravintolan ja sen tontin kaupasta. — Ruokala puretaan. Jos saamme rakentajia, sen paikalle on tulossa kaksikerroksisia kerrostaloja. Tontti voidaan pitää yhtenä tai jakaa enintään neljään osaan, tonttipäällikkö Sami Suoknuuti sanoo. Kaupunki ostaa ravintolana toimineen vanhan ruokalan tontteineen rakennusmaaksi. Yrittäjä muuttaa toimintansa omistamaansa Korian sotilaskotiin. Pioneeriravintolan tontin rakennuksineen ja sotilaskodin päädyn puistoksi kaavoitetun alueen kauppahinta on 249 500 euroa. — Ostopäätökset saivat lain voiman keskiviikkona ja ensi viikon puolivälissä pannaan nimet paperiin, Suoknuuti kertoo. Tonttipäällikkö Suoknuuti kertoo, että vuonna 1959 rakennetun ruokalan ja maa-alueiden omistus siirtyy kaupungille vielä tänä vuonna kauppahinnan maksun jälkeen. Uudella omistajalla ei kuitenkaan ole mitään tulipalokiirettä. Hallintaoikeus siirtyy kaupungille vasta vapun tienoilla. — Teemme ennen purkuluvan hakemista asbestikartoitukset. Yrittäjällä on niin paljon tavaraa, että heille on kohtuullista antaa riittävästi aikaa talon tyhjentämiseen. Meillä menee purkulupaprosessissa ja sen kilpailuttamisessa aikaa, Suoknuuti sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/10/Pioneeriravintolan%20paikalle%20tulossa%20kerrostaloja/2016221640954/4