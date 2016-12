Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saara Aallon valkealalaissyntyinen manageri ja puoliso: Olemme saaneet paljon tsemppausta Kouvolan seudulta Tänä viikonloppuna puoli Suomea tapittaa ruutua ja kannustaa uutta kansallissankariaan. Saara Aalto laulaa Britannian X Factor -kilpailun finaalissa Lontoon Wembley-areenalla. Aallon Suomen-manageri, valkealalaissyntyinen Meri Sopanen odottaa lauantai-iltaa omien sanojensa mukaan superhyvällä fiiliksellä. — Jo tämä on meille voitto, että Saara pääsi finaaliin. Hän saa esiintyä mielettömällä lavalla tuhatpäiselle yleisölle, Sopanen sanoo. Hänen mukaansa Aalto on herättänyt show’ssa siinä määrin kiinnostusta, että yhteistyöpyyntöjä ja keikkatarjouksia on tullut syksyn mittaan paitsi Suomesta myös Suomen rajojen ulkopuolelta. — Tässä vaiheessa en voi sanoa niistä enempää. Katsomme rauhassa, mitä tapahtuu finaalin jälkeen. Sopanen antaa haastattelun Lontoosta, jossa hän ja Aalto ovat asuneet pian kolme kuukautta. X Factor -tuotannon aikataulu on ollut ankara ja valvonta tiukkaa. — 16 tunnin työpäiviä, tosi vähän unta ja hyvä jos ruokaa ehtii syödä muutaman haarukallisen, Sopanen kuvailee Aallon kisa-arkea. Myös Sopanen on joutunut elämänsä kovimpaan prässiin hoitaessaan suojattinsa asioita. Vapaapäiviä on ollut käytännössä nolla. — En ole ehtinyt turisteilemaan. Mutta en valita. Sopanen sanoo oppineensa, miten viihdebisnes pyörii suuressa maailmassa, mihin kaikkeen ihminen venyy ja miten viiden minuutin happihyppely tekee ihmeitä jaksamiselle. — Kaikki ovat kiinnostuneita Saarasta. Häntä revitään joka suuntaan. Se on vaatinut minulta kylmähermoisuutta. On ollut hienoa huomata, että jalat pysyvät maassa ja järki päässä myös hirveiden paineiden alla. Sopanen on paitsi Aallon manageri myös kihlattu. Hän sanoo pystyneensä erottamaan nämä kaksi roolia niin hyvin kuin ne tarvitsee erottaa. Hyvinvointivalmentajan koulutuksesta on ollut hyötyä. — Olen hyvä manageri ja puoliso, koska ajattelen Saaran parasta. Osaan tsempata oikeassa kohdassa oikeilla sanoilla ja kertoa, milloin pitää höllätä. Varmastikaan kaikille ei sovi tällainen kokoonpano, mutta meille tämä on ollut vahvuus. Aallon pitkää tv-showtaivalta on seurattu Suomessa kasvavalla kannatuksella. Sopanen sanoo suomalaisten tuen olleen väsymyksen hetkinä korvaamatonta. — Olemme saaneet paljon tsemppausta Kouvolan seudulta, koska perhe, sukulaisia ja ystäviä asuu siellä. Iso kiitos Kouvolaan kaikille, jotka elävät mukana tätä tarinaa. Aallon on määrä esiintyä Kouvolan keskuskirkossa ensi perjantaina. Sopanen ei ota kantaa siihen, pääseekö Aalto paikalle. — Jätän kommentoinnin konsertin järjestäjille, ettei tule väärinkäsityksiä. Konserttijärjestäjä Jukka Silén kertoi tällä viikolla Kouvolan Sanomien haastattelussa olevansa toiveikas, sillä Aalto ei ole ilmoittanut, ettei pääsisi. Ajatus Britannian X Factoriin pyrkimisestä tuli alun perin Sopaselta. — Ei kai se ihan huono ajatus ollut. Lue koko uutinen:

