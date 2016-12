Uutinen

Kouvolan Sanomat: Varastetuista housuista ja koirankakasta on valitettu ennenkin Kymenlaakson liitto on yhdessä Mediatehdas Dakarin kanssa julkaissut Vuosisadan valitukset -kampanjan, jossa etsitään Kymenlaakson hersyvintä ja nasevinta valitusta. — Yhdessä valittaminen on Kymenlaaksossa ollut perinteinen ajanviettotapa, Dakarin toimitusjohtaja Pasi Riiali hymyilee. Riiali sekä tuotantopäällikkö Anne Harrila tutkivat paikallislehtien tekstiviestipalstoille ja mielipidesivuille kirjoitettuja valituksia. Koirankakasta ovat monet jaksaneet valittaa, mutta myös yksityisiä asioita, kuten parisuhteita ja pettämistä, on puitu lehtien palstoilla. Vaikka vuosisadan alussa valitusten kirjoittaminen vaati huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa, monista aiheista on jaksettu valittaa jo silloin. Varastaminen herättää paheksuntaa, oli varkauden kohteena sitten puuvillahousut tai joululahjat. Yhtä lailla on jo vuosisadan alussa pohdittu, millaisia kurinpitomenetelmiä opettaja saa käyttää, ja miksei teitä ole riittävästi hiekoitettu. Kaikista julkaistuista valituksista koottiin 22 ehdokasta, jotka ovat nähtävillä Meidän Kymenlaakso -nettisivuilla ja Facebookissa, joissa yleisö saa käydä äänestämässä suosikkiälähdystään. Vuosisadan valitus julkistetaan tammikuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/10/Varastetuista%20housuista%20ja%20koirankakasta%20on%20valitettu%20ennenkin/2016521639411/4