Kouvolan Sanomat: Finlandia-voittaja Juuli Niemi: Runoja ei aina tarvitse tulkita Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajalla Juuli Niemellä on nuoresta iästään huolimatta pitkä kirjoittajatausta. Häneltä on aiemmin ilmestynyt neljä runoteosta ja yksi novellikokoelma. — Runous on ikävässä marginaalissa, vaikka se sopii hyvin tähän kiireiseen ja hektiseen maailmaan. Mielestäni runoja ei aina tarvitse tulkita tai yrittää ymmärtää, voi vain elää hetkessä ja antaa tekstin viedä mukanaan. Runoudessa, kuten lukemisessa tai taiteessakin yleensäkin, ei ole oikeita vastauksia. Niemi on myös tehnyt käsikirjoitukset elokuviin Roskisprinssi (2011), Kesäpaikka (2009) ja Kesäkaverit (2014). — Elokuva on aina ollut elämässäni perhetaustastani johtuen. Yhdessä työskentely on ollut mielenkiintoista. On ollut hienoa päästä jakamaan omia intohimonkohteitani perheenjäsenieni kanssa. Et kävele yksin on Niemen ensimmäinen romaani, jota hän työsti kuusi ja puoli vuotta. Lue lisää aiheesta maanantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

