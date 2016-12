Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulupukista keskustellaan joka vuosi Taas on se aika vuodesta, jolloin joulupukkikeskustelu on kiivaimmillaan. Erilaiset keskustelupalstat lehdissä ja etenkin sosiaalisessa mediassa täyttyvät mielipiteillä siitä, saako lapselle kertoa joulupukista ja jos, niin miten. Brittiprofessori Christopher Boyle ja australialaistohtori Kathy Mckay kehottavat vanhempia olemaan valehtelematta joulupukista. Heidän mukaansa sepitetyt tarinat vaarantavat vanhempien ja lasten välisen luottamussuhteen, ja koko joulupukkitarina on muutenkin moraalisesti arveluttava. Kouvolassa joulupukkiin suhtaudutaan huomattavasti lempeämmin. Joulupukin pajasta Kouvolan Lasipalatsista tavoitettu Tiina Peltola ei usko, että joulupukkitarinan paljastuminen johtaisi suureen luottamuspulaan. — En ole vielä koskaan tavannut lasta, jolle lukeminen, kertomukset, sadut tai satuilu olisivat olleet haitaksi. Peltolan mukaan totuuden paljastuessa lapsi on yleensä jo valmis siirtämään satua eteenpäin, pienemmilleen. — Tai ainakin toivon, että muut asiat lapsen ympärillä ovat niin hyvin, ettei hänen maailmansa romahda siihen, että joulupukkia ei oikeasti ole olemassa. Jos joulupukki joudutaan kieltämään, joudutaan kieltämään paljon muutakin, Peltola sanoo. Lue koko uutinen:

