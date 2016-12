Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolaan ensi vuodelle noin 150 taksilupaa — ”Vähempikin riittäisi” Vanhassa Kouvolassa on kuljettajien mielestä tulevana vuonna hieman liikaa taksilupia. Kouvolan taksiautoilijoiden puheenjohtaja Jani Kykkänen on tehnyt tämän johtopäätöksen ajojen tauoilla. — Tolppa- ja koppikeskusteluissa ollaan sitä mieltä, että vähemmilläkin luvilla pärjättäisiin. Kymenlaakson taksiluvista päättävä Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi vanhan Kouvolan alueelle 59 taksilupaa vuodelle 2017. Luku on sama kuin vuonna 2015. Kokonaismäärän pysyminen samana ei kerro koko totuutta. — Henkilöautoilla ajettavaan liikenteeseen vanhan Kouvolan tolpille tulee kuusi autoa lisää, Kykkänen laskee. Koko Kouvolan ja Iitin alueella on vuoden 2017 alussa yhteensä 159 taksilupaa. Nykyiseen Kouvolaan niistä myönnettiin 148 ja Iittiin 11. Jaalan alueen takseja huolestuttaa oman seudun taksien omavaraisuus. Jaalan Ammattiautoilijat ry:n puheenjohtaja Vesa Kaarlampi sanoo, että edellisessä Kouvolan kaupungin kilpailutuksessa kävi huonosti. — Koulukyytejä ajavat nyt Jaalan ulkopuoliset taksit. Täällä ei ehkä ollut silloin sopivaa kalustoa ja osa autoilijoista oli lopettamassa, Kaarlampi sanoo. Hän on itsekin siirtymässä eläkkeelle, vaikka verestääkin silloin tällöin muistojaan tuuraajana. Jaalassa on yhteensä neljä taksilupaa, joista kolme henkilöautolle ja yksi invataksille. Kaarlammen mukaan omien taksien vähäisyys saattaa viimeistään kesällä rokottaa asiakkaitakin. — Huolestuttaa, jos tällä tyylillä vähenee. Tuleeko Kouvolasta 40 kilometrin päästä taksi ajamaan muutaman kilometrin lenkin esimerkiksi mökiltä toiselle, Kaarlampi kysyy. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/11/Kouvolaan%20ensi%20vuodelle%20noin%20150%20taksilupaa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DV%C3%A4hempikin%20riitt%C3%A4isi%E2%80%9D/2016221642152/4