Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisi on jatkanut Imatran ampumistapauksen esitutkintaa, epäiltyä ei ole yritetty kuulustella Poliisi on jatkanut Imatran viime sunnuntaisen ampumistapauksen tutkintaa etupäässä teknisellä tutkinnalla. Suurin osa poliisin tiedossa olevista asiaan liittyvistä henkilöistä on saatu kuulusteltua, tiedottaa poliisi. — Noin 25 henkilöä on kuultu, kertoo rikoskomisario Saku Tielinen. Kolmen ihmisen ampumisesta epäiltyä imatralaismiestä ei ole yritetty kuulustella loppuviikon aikana. Häntä tullaan poliisin mukaan kuulustelemaan mahdollisesti ensi viikolla. Poliisi korostaa ampumisessa käytetyn aseen osalta sitä, että aseen omistajaa ei epäillä mistään rikoksesta. Esitutkinnassa on poliisin mukaan todettu, että ampumisessa käytettyä metsästyskivääriä oli säilytetty ampuma-aselain edellyttämällä tavalla. Poliisi pyytää edelleen yhteydenottoja henkilöiltä, joilla on havaintoja itse tapahtumasta tai epäillyn liikkeistä ampumista edeltävältä päivältä 3. joulukuuta. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse numeroon 050-447 9574 tai sähköpostitse osoitteella vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/11/Poliisi%20on%20jatkanut%20Imatran%20ampumistapauksen%20esitutkintaa%2C%20ep%C3%A4ilty%C3%A4%20ei%20ole%20yritetty%20kuulustella/2016521644342/4