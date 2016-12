Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sunnuntaina joulutapahtumia reippaassa pakkassäässä — Kouvolan raviradalla eläinten joulu ja Jaalan Hartolassa joulupolku Hartolan kylän pienviljelijäinyhdistyksen talolla vietetään sunnuntaina koko perheen Joulupolku-tapahtumaa. Kello 15 alkava tapahtuma kestää kaksi tuntia. Sen aikana vieraat voivat kierrellä lähes kilometrin mittaisella joulupolulla, jonka varrella on kaikenlaista jouluista ja luontoon liittyvää ohjelmaa. Joulupolun varrelle saapuvat muun muassa Jaalan vapaapalokunta, partiolippukunta Jaalan Jalopeurat, Keski-Jaalan erämiehet, joulupukki sekä Urpo-poro. Kyläkauppias on luvannut jakaa joulupolulle saapuville lapsille ja aikuisille kuumaa juomaa ja joulherkkuja. Vapaapalokunnan naisjaosto opastaa heijastinpajassa, kuinka voi askarrella itselleen heijastimen. Tapahtuman aikaan iltapäivä jo hämärtää, joten metsän polku valaistaan lähes sadalla ulkoroihulla sekä jätkänkynttilöillä. Halutessaan voi vielä ottaa kotoa oman taskulampun. Kouvolan raviradalla vietetään sunnuntaina eläinten joulua ja sytetetään erätulet. Päivän ohjelmassa on myös kello kahdelta alkavat ravit. Raviradan tapahtuma alkaa aamupäivällä kello 11 ja kestää kuusi tuntia. Ohjelmassa on erätulet, eläimiä ja niiden esityksiä, erävaarit kertomassa metsän eläimistä, opastusta perinteisten jouluruokien valmistukseen sekä hirvenlihahuutokauppa, joulurauhan julistus, joulupukki ja Korvatunturin postilaatikko. Kaikille kävijöille tarjotaan ilmaiseksi joulupuuroa ja glögiä. Raviradan joulutapahtumaa ovat järjestämässä Suomen metsästäjänliiton Kymen piiri, Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri sekä Kouvolan ravirata. Joulutunnelmaan pääsee sunnuntaina myös sisätiloissa, sillä Kouvolankylän vapaapalokunnan talolla eli Meksikolla vietetään sunnuntaina perinteisiä joulumyyjäisiä. Myynnissä on itse tehtyjä tuotteita. Meksikon myyjäiset alkavat puoliltapäivin ja kestävät kolme tuntia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/11/Sunnuntaina%20joulutapahtumia%20reippaassa%20pakkass%C3%A4%C3%A4ss%C3%A4%20%E2%80%94%20Kouvolan%20raviradalla%20el%C3%A4inten%20joulu%20ja%20Jaalan%20Hartolassa%20joulupolku/2016221642344/4