Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Kuntapolitiikan likasangon rooli kiinnostaa vain masokisteja Kouvolan Sanomat kertoi eilen lauantaina, että perinteikäs Kouvolan sitoutumattomat joutuu pohtimaan jopa vaalien jättämistä väliin. Toisin sanoen ehdokkaiden vähyyden vuoksi sitoutumattomien ei olisi järkevää lähteä vaaleihin omalla listallaan, vaan ehdokkaat hakeutuisivat muiden ryhmien listoille. Yhä useammasta suusta kuulee, että kuntapolitiikkaan lähtevän täytyy olla jonkinlainen masokisti. Luvassa ei ole kuin ikävien päätösten tekemistä. Kiitokseksi saa vain lokaa niskaan. Ehdokasongelma ei ole yksin sitoutumattomien. Suuret puolueet kertovat perinteisesti ennen vaaleja, että ehdokashaku on sujunut suunnitellusti. Tavoitteena on luonnollisesti täysi lista tai lähes täysi lista. Täyden listan eli 88 pätevän ehdokkaan löytäminen on vaikeaa kaikille. Suurillekin lienee viisainta keskittyä määrän sijasta laatuun, vaikkakin täysi lista on aina osoitus puolueen koneiston toimivuudesta ja vetovoimasta. Jos sitoutumattomat ei lähde omalla listallaan vaaleihin, tilanteesta hyötynee eniten kokoomus. Sitoutumattomia puhuteltiin jo vanhan Kouvolan aikoina kokoomuksen apupuolueena. Sitoutumattomilla on nyt viisi valtuutettua. Jos parikin siirtyy sitoutumattomien ehdokkaaksi kokoomuksen listoille, jo se tuo oman lisäkipinänsä kilvoittelussa kaupungin suurimman puolueen asemasta. SDP on hajaannuksensa jälkeen rivit suoristaneena jälleen Kouvolan valtapuolue 15 valtuutetulla. Kokoomus läähättää niskaan 13:lla ja keskusta 11 valtuutetulla. Kolme suurta eivät lähde huhtikuun vaaleihin tavoittelemaan mitään muuta kuin ykköspuolueen asemaa. SDP on paperilla yhtenäinen, kun demariryhmän muodostaneet kuusi karkulaista palasivat kotiin. Sopu on näennäisesti löydetty. Siitä huolimatta vanhan ja uuden kaartin näkemykset politiikan tekemisestä ovat tuskin paljoakaan lähentyneet toisiaan. Demareiden huolenaiheena on ennen kaikkea kokeneiden valtuutettujen kato: Marjo Lakka, Ville Salonen, Ensio Töttö ja Hannele Viljakainen ovat jättämässä kuntapolitiikan. Myös Päivi Kossila sanoo olevansa edelleen jyrkkä ehkä -linjoilla ehdokkuuden suhteen. Kun suurimmasta ryhmästä on jäämässä pois kolmasosa tai lähes kolmasosa, paikkaamistyö on kaikkea muuta kuin helppoa. Kokoomuksessa kukaan istuvista valtuutetuista ei ole ainakaan vielä ilmoittanut jättävänsä kuntapolitiikkaa. Tällä hetkellä kokoomuslaisia kuhisuttanee eniten Pekka Korpivaaran nimi. Korpivaara vaikutti aluksi perussuomalaisten ja sittemmin omassa valtuustoryhmässä. Hänen sopivuudestaan konservatiiviseen ja hyvin ennustettavaan kokoomukseen käytäneen räiskyvä keskustelu. Korpivaara on allekirjoittanut kokoomuksen ehdokassuostumuksen, mutta virallisesti ehdokkaita ei ole vielä valittu. Tosin jos kokoomus olisi halunnut antaa Korpivaaralle pakit heti, tilannetta tuskin olisi päästetty ehdokassuostumuksen allekirjoitukseen ja julkisuuteen pääsyyn asti. Oman jännitteensä kokoomukseen tuo kunnallisjärjestön johtamiseen liittynyt valtataistelu. Mikään salaisuus ei ole, että kunnallisjärjestön nykyinen puheenjohtaja Jouko Leppänen ja entinen puheenjohtaja Jari Larikka ovat monissa asiakysymyksissä varsin kaukana toisistaan. Keskustan 11 nykyvaltuutetusta Reijo Valkeapää ja Sari Lankinen eivät lähde enää ehdolle. Viime vaalit olivat keskustalle ehdokasasettelussa pohjanoteeraus: kokoon saatiin vain vajaat 40 ehdokasta. Valtakunnallinen kannatus on nyt toisissa lukemissa. Se näkynee myös ehdokasluvuissa. Toki kylien välisiä otteluja on käynnissä. Näkemyksiä epäreilusta kohtelusta muun muassa luottamuspaikkojen jaosta lentelee keskustassakin. Toisaalta ryhmien sisäiset väännöt eivät aina ole välttämättä pahasta. Kukaan ei pääse uppoutumaan liikaa omaan erinomaisuuteensa, kun päättävässä asemassa olevien edesottamuksia kyseenalaistetaan. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on muuttunut valtuustokauden aikana todella rankasti: 11:stä vaaleissa valitusta valtuutetusta on jäljellä viisi. Viidestä valtuutetusta Jari Lindström ja Pertti Paloranta ovat ilmoittautuneet ehdokkaiksi. Viime kuntavaaleissa puolue sai yli 17 prosentin kannatuksen. Silloisista ääniharavista Pekka Korpivaara on nyt kokoomuksessa, Anssi Tähtinen SDP:ssä ja Jouni Suninen uudessa Suur-Kouvolan sitoutumattomissa. Perussuomalaisten päätavoitteena lieneekin nykyisen aseman, eli viiden valtuustopaikan, puolustaminen. Suur-Kouvolan sitoutumattomilta tuli ilmaisjakelupostin mukana tällä viikolla etsintäkuulutus, jossa haettiin yhdistykselle niin jäseniä kuin kuntavaaliehdokkaita. Kouvolan ja Suur-Kouvolan sitoutumattomien yhdistysten yhteistyöstä ei tullut mitään. Tilanteesta kertoo kaiken se, että Kouvolan sitoutumattomat jättävät vaalit mieluiten väliin kuin lähtevät yhdistysten yhteislistalle. Kristillisdemokraattien, vasemmistoliiton tai vihreiden asemien merkittävästä kohentumisesta on vaikea nähdä mitään merkkejä. Vihreät ovat tosin edenneet valtakunnallisesti. Kouvolassa kannatus ei ole ainakaan ennen noussut vastaavassa tahdissa. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/11/Uutisen%20takaa%3A%20Kuntapolitiikan%20likasangon%20rooli%20kiinnostaa%20vain%20masokisteja/2016221642410/4