Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vekaranjärven kasarmit remontoitu, nyt vuorossa ruokala Ruokalarakennuksen remontti on alkanut Vekaranjärven varuskunnassa. Ruokalaan rakennetaan parhaillaan lisäsiipeä, jonne ruoanvalmistus siirtyy. — Ruokalan remontti on aikataulussa ja hyvällä mallilla, sanoo Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Sami-Antti Takamaa. Kun uudet keittiötilat saadaan valmiiksi, alkaa vanhojen purkaminen. Niistä tehdään ruokailutiloja, joten kokonaisuudessaan tila hieman lisääntyy. Ruokala pysyy käytössä talven yli. Kesällä varusmiehet ruokittaneen hetken aikaa ulkona. — Kun salia remontoidaan, voi olla, että hetken aikaa ruokailu järjestetään teltassa. Ajoitamme sen niin, että varusmiehiä on paikalla mahdollisimman vähän, joko leiriputken ajaksi tai kotiuttamistaukoon. Aikataulun mukaan työt ovat valmiit ensi vuoden lopulla. Pala kerrallaan tehdyt kasarmirakennusten peruskorjaukset ovat valmistuneet. Viimeinen kasarmi luovutettiin elokuun lopulla. Kyseessä oli vuosikausien urakka, sillä määräraha kasarmiremontteihin myönnettiin jo vuonna 2008. Samaan aikaan varuskuntaruokalan kanssa Vekaranjärvellä laajennetaan varuyskunnan kuljetuskeskusta, johon on rakenteilla henkilökunnalle uudet tilat ja pelastuskalustolle aiempaa paremmat säilytystilat. Ruokalan jälkeen remonttivuorossa on sotilaskoti. — On tullut vahvasti positiivista viestiä, että sen remontti alkaisi ruokalan jälkeen, vaikka virallista päätöstä siitä ei vielä ole, Takamaa sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/11/Vekaranj%C3%A4rven%20kasarmit%20remontoitu%2C%20nyt%20vuorossa%20ruokala/2016221638041/4